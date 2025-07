Desivé detaily smrti dieťaťa z toboganu v Chorvátsku: Dievčatko vypadlo z otcovho náručia! Neudržal ho

Ilustračné foto (Zdroj: YouTube)

ZÁHREB - Dovolenkový raj sa v okamihu zmenil na miesto tragédie. Na ostrove Rab v Chorvátsku zahynulo len 21-mesačné dievčatko po tom, čo vypadlo z toboganu počas jazdy s otcom. Záchranári už nedokázali urobiť zázrak. Malá turistka by o niekoľko týždňov oslávila druhé narodeniny.

Pád z výšky priamo na betón

Tragédia sa odohrala v stredu v obľúbenom aquaparku v letovisku Lopar na ostrove Rab. Podľa chorvátskeho portálu Večernji list si otec chcel užiť jazdu na tobogane so svojou malou dcérkou. Na šmykľavke ich však čakalo nepredstaviteľné nešťastie.

Podľa svedkov dievčatko vypadlo otcovi z náručia počas jazdy. Pád z toboganu nebol len krátke šmyknutie – dieťa dopadlo z veľkej výšky priamo na tvrdý betón. Svedkovia opisujú scény číreho zúfalstva. Otec kričal o pomoc a opakoval len: „Na nič sa ma nepýtajte, moja dcéra umiera!“

Záchranári bojovali márne

Privolaní záchranári prišli okamžite. Dievčatko previezli do nemocnice, no jej zranenia boli nezlučiteľné so životom. Lekári už len konštatovali smrť. Dieťa malo pred sebou posledné tri mesiace pred druhými narodeninami.

Podľa vyjadrenia majiteľa aquaparku, ktoré poskytol pre denník Jutarnji list, ide o bezprecedentnú tragédiu: „Je to tragédia pre nás, pre rodinu, pre všetkých. Niečo také sa tu nestalo za celé desaťročia. Spravujem tento park vyše 30 rokov.“

Polícia ešte neuzavrela vyšetrovanie

Hoci je priebeh nehody čiastočne známy, chorvátska polícia prípad stále vyšetruje. Zatiaľ nie je jasné, či išlo o chybu v zabezpečení, pochybenie personálu alebo o tragickú nehodu bez cudzieho zavinenia.

Isté je len jedno: dovolenka, ktorá mala byť radostnou rodinnou spomienkou, sa zmenila na nočnú moru, ktorú si rodina ponesie do konca života.