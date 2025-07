Dovolenka ako z HORORU: Českí turisti UVIAZLI v Egypte! PROBLÉMY mali aj Slováci v Turecku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MARSÁ ALAM – Takto si českí turisti spiatočnú cestu z dovolenky rozhodne nepredstavovali. Najprv bol ich let z Egypta zrušený. Keď už nečakali nič horšie, prišlo ďalšie prekvapenie v podobe náhradného ubytovania. Navyše stále nevedia, kedy sa vrátia domov.

Česká turistka Nikol sa pre TN.cz vyjadrila, že pôvodne mali odletieť z egyptského letiska Marsá Alam naspäť do Brna už v sobotu 26. júla o 18:20 miestneho času. Presun mala zabezpečiť letecká spoločnosť Smartwings. Rozčarovanie prišlo už priamo na letisku.

"Krátko po 14:00 nám bolo povedané, že odlet bude oneskorený o 1,5 hodiny. Neskôr prišla správa, že nový čas odletu je nastavený na 20:30 miestneho času," povedala jedna z českých turistov. Keď prišli na letisko, tabuľa oznamovala, že ich odlet bol presunutý až na 21:20, pričom posledná správa toho dňa znela, že let nakoniec zrušili.

Nevhodné náhradné ubytovanie

Nasledoval presun do hotela. Letieť mali nasledujúci deň, teda v nedeľu 27. júla. "Bez ďalších informácii nás naložili do autobusov a vysadili pred špinavým hotelom, kde boli šváby. Ubytovanie bolo celkovo nevhodné," dodáva turistka.

V nedeľu podľa pokynov čakali na recepcii o 11:00, autobus od spoločnosti Smartwings ale neprišiel. "Potom nám oznámili, že ani dnes (nedeľa 27. júl) opäť neodletíme, pričom nám zase žiadne neposkytli ďalšie informácie," dodáva. S otázkami sa mali českí turisti obracať na delegáta cestovnej kancelárie, ten ale údajne s nikým z nich nekomunikuje.

"Dôvodom odloženia času odletu linky z Marsá Alam do Brna boli technicko-prevádzkové dôvody na lietadle zmluvného partnera. Z týchto dôvodov sme prostredníctvom handlingového partnera v destinácii zaistili pre všetkých cestujúcich ubytovanie na hoteli," uviedla TN.cz hovorkyňa Smartwings Vladimíra Dufková.

Cestovná kancelária Fischer sa taktiež vyjadrila k tejto situácii. "Komplikácie spojené s odletom našich klientov z Egypta nás veľmi mrzia. Bezpečnosť letu je ale v týchto prípadoch samozrejme na prvom mieste a iba letecká spoločnosť môže rozhodnúť o tom, že lietadlo môže odletieť," povedal hovorca CK Fischer Jan Bezděk.

Komunikácia viazne

Cestovná kancelária je v kontakte s delegátmi cez SMS správy, a keď bude vedieť viac, ihneď bude klientov informovať.

"Prišlo nám veľa SMS správ, ale už neskoro. Písali nám o zrušenom lete v čase, keď nás už autobus prevážal do hotela. Na linke Fischer (cestovná kancelária) nič nevedia, len nás odkazujú na spoločnosť Smartwings a tí zase informujú, že nám to pôjde zajtra ráno (pondelok 28. júla). Nikto nám ale nevie zaručiť, či pre nás niekto príde," hovorí ďalej česká turistka. Podľa Flightradar v pondelok žiadne lietadlo z egyptského letisdka Marsá Alam do Brna od spoločnosti Smartwings neodletelo.

Turisti mali byť navyše presunutí do hotelov náhodne. Náhradné ubytovanie nebol schopný zabezpečiť jeden hotel. Na izbe pre dvoch spia aj štyria a týka sa to len 26 turistov. Ďalší boli vyložení na iných miestach s náhradným ubytovaním. Podľa informácií neodletelo z Egypta celkom až 180 Čechov. Medzi uviaznutými českými turistami sú aj ľudia so zdravotnými problémami alebo takí, ktorí nevedia anglicky.

Problémy so Smartwings hlásili aj slovenskí turisti v Turecku

Na Facebooku v skupine Dovolenka v Turecku sa vo včerajších hodinách objavil príspevok, kde niekto uverejnil, že letecká spoločnosť Smartwings mala problémy aj v tejto krajine a posnula plánovaný let do Bratislavy o takmer dve hodiny. Ľudia v komentároch mali rozdielne názory.

"Ja som bola v Turecku 10-krát so spoločnosťou Smartwings, pravidelne meškali a nebola to len hodinka. Nikdy sa mi nestalo, že by sme odleteli a prileteli v stanoveny čas. Takže mňa už nič neprekvapí," povedala Andrea.

"Včera sme mali let 22:50 z Antalya a meškal cca 30min, čo sa ani nedá nazvať meškaním...pevné nervy," písala Lenka.

"Problémom malo byť údajné nepriaznivé počasie. Tak je veľmi škaredé počasie, dôležité je v šťastí doletieť domov," vyjadrial sa Renáta.