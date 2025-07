Neopísateľná TRAGÉDIA! Viktor (†5) sa zadusil hroznom, jeho tehotná mama nedokázala prísť na pohreb

Viktor sa udusil hroznom (Zdroj: Facebook/Materská škola Kamenná Poruba, Getty Images)

Tragická udalosť zasiahla rodinu z Kamennej Poruby v okrese Vranov nad Topľou, keď ich päťročný syn Viktor zomrel po nešťastnom zadusení hroznom. "Viktor ešte minulý týždeň doma jedol hrozno, keď mu zrazu zabehlo. Rodičia okamžite reagovali a robili všetko, čo mohli, aby chlapcovi pomohli," povedala pre Nový čas rodinná príbuzná, ktorá stále nemôže uveriť, že roztomilý chlapček už nie je medzi nami.

Zúfalí rodičia rýchlo previezli chlapca na pohotovosť do vranovskej nemocnice. Žiaľ, v dôsledku dusenia sa Viktorovi malo zastaviť dýchanie a upadol do bezvedomia. Následky boli vážne - nedostatok kyslíka spôsobil závažné poškodenie mozgu. Hoci sa ho vo vranovskej nemocnici podarilo oživiť, jeho stav bol kritický. Preto ho previezli na špecializované oddelenie detskej ARO v Košiciach, kde ho uviedli do umelého spánku. Lekári bojovali o jeho život a rodina dúfala, že nakoniec všetko dobre dopadne, no žiaľ, po troch dňoch chlapec zomrel.

Smúti aj škôlka

"Viktorko bol veselý, dobrosrdečný chlapček. Milovaný syn, brat, kamarát. Zomrel po nešťastnej náhode, ktorá mohla postihnúť akékoľvek dieťa. Jeho rodičia sú láskaví, starostliví a milujúci. Ich smútok je neopísateľne silný. Aj my učiteľky smútime. Aj trieda, ktorá ostala tichšia. Nech odpočíva v pokoji, anjelik malý," napísala Materská škola Kamenná Poruba vo verejnom vyhlásení.

Viktor z Kamennej Poruby nešťastne zomrel po konzumácii hrozna (Zdroj: Facebook/Materská škola Kamenná Poruba)

Riaditeľka materskej školy, ktorá Viktora osobne poznala, hovorí o bolesti, akú v obci doteraz nezažili. "Stalo sa to úplne nečakane. Pri jedení hrozna. Nikomu by ani nenapadlo, že by to mohlo spôsobiť smrť," povedala pre Nový čas s tým, že Viktor nastúpil do škôlky ako štvorročný a v septembri sa mal vrátiť ako predškolák. Učiteľky s láskou spomínajú na jeho vystúpenia - niekedy bol hanblivý, inokedy zasa vtipkoval.

Viktorových rodičov opísala ako starostlivých a ukážkových. "Táto rodina bola vždy príkladná. Všetko vždy vybavené včas, všetko ospravedlnené. Nikdy žiadne problémy. Takýchto rodičov by ste si priali pri každom dieťati. Láskaví, zodpovední, starostliví. Preto je táto strata taká krutá a nespravodlivá," dodala riaditeľka. Viktorovi už dali blízki posledné zbohom. Otec prišiel na pohreb psychicky zlomený, zatiaľ čo matka, ktorá je v piatom mesiaci tehotenstva, sa pohrebu nezúčastnila kvôli emocionálnej záťaži.