Krvavá DRÁMA v Prahe! Žena mala pobodať svoju dcéru (15), následne sa pokúsila o samovraždu

V pražskej mestskej časti Horné Počernice došlo k vážne incidentu, po ktorom skončili vážne zranené dve ženy. Policajti boli na miesto privolaní spolu so zdravotníkmi okolo desiatej hodiny dopoludnia. Ako k prípadu priblížila polícia, obe cudzinky, z ktorých mladšia má pätnásť rokov, utrpeli bodno-rezné zranenia a po ošetrení ich záchranári previezli do nemocnice. "Kriminalisti z 1. oddelenia KRPA v tejto veci začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu vraždy v štádiu pokusu. V súčasnej chvíli môžeme vylúčiť, že by sa na incidente podieľala ďalšia osoba," priblížila k prípadu česká polícia.

Pražští policisté aktuálně zasahují v Horních Počernicích, kde byly vážně zraněny dvě ženy. Obě cizinky, z nichž je jedna mladší patnácti let, utrpěly bodnořezná poranění a po ošetření byly záchranáři převezeny do nemocnice.

Policajná hovorkyňa Eva Kropáčová pre CNN Prima News prezradila, že je medzi oboma osobami príbuzenský vzťah. Agentúra Aktu informovala, že sa má ísť o matku, ktorá sa pokúsila zabiť maloletú dcéru. Motív zatiaľ nie je známy, polícia incident vyšetruje.