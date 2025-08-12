Krvavá DRÁMA v Nitre! V byte našli dobodanú ženu, muž sa akurát pokúšal umyť nôž

NITRA - V utorok predpoludním našli v Nitre v jednom z bytov pobodanú ženu. Vnútri sa nachádzal aj 21-ročný muž, ktorý mal v čase príchodu policajtov umývať zakrvácaný nôž.
O prípade ako prvé informovali tvnoviny.sk, s tým, že do bytu na ulici na Predmostí sa museli policajti po 11.00 h dostať násilím. Následne tam mali nájsť 31-ročnú ženu s viacnásobnými bodnými zraneniami, ktorá strácala vedomie. V tom istom čase sa okrem nej mala nachádzať v bytej aj 21-ročný muž bez zranení. V čase príchodu polície sa vraj v kuchyni pokúšal umyť nôž.
Prípad potvrdila aj polícia. "Dnes v doobedných hodinách bolo počuť krik ženy o pomoc v jednom z bytových domov v Nitre. Policajtom po príchode na miesto nikto neotváral, preto využili oprávnenie otvoriť byt. Následne uvideli na zemi ležať ženu, ktorá bola zranená a strácala vedomie. Okamžite jej poskytli prvú pomoc a privolali RZP," informovala polícia s tým, že podozrivého muža zadržali na mieste.