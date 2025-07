Witkoff mieri do Európy: Rokovania o prímerí a humanitárnom koridore pre Gazu

Steve Witkoff (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Americké ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že osobitný vyslanec Spojených štátov pre Blízky východ Steve Witkoff tento týždeň pricestuje do Európy, kde bude rokovať o prímerí a vytvorení „koridoru pre humanitárnu pomoc“ vo vojnou poničenom Pásme Gazy. Informujú agentúry Reuters, AP a AFP.

Witkoff podľa portálu Axios v stredu odletí do talianskeho Ríma, kde sa stretne s izraelským ministrom pre strategické záležitosti Ronom Dermerom a pokiaľ nastane v rokovaniach pokrok, vycestuje následne do katarskej Dauhy. Podľa hovorkyne ministerstva zahraničia Tammy Bruceovej vyslanec ide so „silnou nádejou, že príde s ďalším prímerím, ako aj s koridorom pre prísun humanitárnej pomoci, na čom sa obe strany už dohodli“.

Otázky okolo nadácie GHF

Hovorkyňa odmietla poskytnúť ku koridoru viac podrobností a neuviedla, ako sa bude týkať Humanitárnej nadácie pre Gazu (GHF), ktorú Spojené štáty aj Izrael podporujú a pri ktorej distribučných centrách zomreli stovky Palestínčanov.

OSN hlási stovky obetí

Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok uviedla, že izraelské jednotky od začiatku činnosti GHF koncom mája zabili už viac ako 1000 Palestínčanov, ktorí sa snažili dostať potravinovú pomoc a dodala, že väčšina z nich bola v blízkosti zariadení nadácie.