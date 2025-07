Alarmujúca situácia v Pásme Gazy! Pomoc, ktorá sa tam dostáva, nie je dostačujúca

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

TEL AVIV - Humanitárna pomoc, ktorú sa v priebehu posledných dvoch mesiacov podarilo dopraviť do Pásma Gazy a distribuovať medzi približne dva milióny tamojších obyvateľov, nie je dostačujúca. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Farhan Haq, informuje agentúra DPA.

OSN potvrdila, že jej tímom sa podarilo v stredu na dvoch hraničných priechodoch zozbierať najmä múku a dopraviť ju ďalej do Pásma Gazy. Haq však varoval, že toto množstvo nie je dostačujúce. Partnerské organizácie OSN aj Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) podľa hovorcu oznámili, že „pomoc, ktorú sa im podarilo do Gazy dopraviť za posledné dva mesiace, ani zďaleka nepostačuje na prežitie ľudí“.

Izrael musí umožniť ďalšie dodávky

Dodal, že Izrael musí umožniť ďalšie dodávky a zároveň poprel jeho tvrdenia, že OSN odmieta distribuovať pomoc. „Nesnažíme sa zabrániť tomu, aby všetci títo ľudia, vrátane našich vlastných ľudí, dostali potraviny. Bránia im v tom rôzne prekážky vrátane tých, ktoré kladú izraelské orgány,“ uviedol Haq.

Hovorca Antónia Guterresa ďalej dodal, že proces, ktorým izraelská armáda umožňuje prerozdeľovanie a nakladanie tovaru, je ťažkopádny a so značnými oneskoreniami. Podľa humanitárnych organizácií je táto palestínska enkláva na pokraji hladomoru. Každý deň bez dostatočných dodávok potravín situáciu ešte zhoršuje, pokračoval Haq. „Hovoríme to už niekoľko mesiacov a teraz sme sa dostali do bodu, keď ľudia v skutočnosti umierajú,“ vyhlásil.

Humanitárne organizácie kritizujú postoj EÚ k situácii v Pásme Gazy

Rada humanitárnych mimovládnych organizácií kritizuje postoj Európskej únie k alarmujúce humanitárnej situácii v Pásme Gazy, kde už viac než 21 mesiacov vedie Izrael ofenzívu proti militantnému palestínskemu hnutiu Hamas a miestne obyvateľstvo trpí akútnym nedostatkom potravín. Informuje portál Politico. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok vo svojom príspevku na sociálnej sieti X označila zábery z Gazy za „neznesiteľné“ a zopakovala výzvy EÚ, aby Izrael pustil na toto územie viac humanitárnej pomoci.

EÚ začiatkom tohto mesiaca oznámila dohodu s Izraelom, na základe ktorej do palestínskej enklávy vpustí väčší počet nákladných vozidiel. Blok zároveň posudzuje svoje možnosti ako vynaložiť s asociačnou dohodu s Izraelom, keďže krajina sa dopúšťa porušovania ľudských práv voči Palestínčanom. „Tweety ľudí nenakŕmia,“ povedala Bušra Chalídiová z humanitárnej organizácie Oxfam. Vyhlásenia podľa nej neotvoria hraničné priechody pre humanitárnu pomoc. Za zarážajúce tiež považuje, že EÚ si vybrala „prázdne“ príspevky na sociálnych sieťach namiesto toho, aby zatlačila na Izrael.

„Pozastavenie asociačnej dohody je jediný spôsob, ako môže EÚ niečo zmeniť,“ povedal Husajn Baumí, zástupca regionálneho riaditeľa Amnesty International pre Blízky východ a severnú Afriku. Vyhlásenia von der Leyenovej sú podľa neho nedostatočné a prišli veľmi neskoro, keďže v Gaze prebieha „genocída a umelo vyvolaný hladomor“. Politico pripomína, že od začiatku vojny, ktorú vyvolal Hamas svojím útokom na Izrael 7. októbra 2023, zomrelo na podvýživu 113 ľudí, z toho 81 detí. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v stredu deklaroval, že obyvatelia Gazy trpia „masovým hladomorom“.

Izrael však z potravinovej krízy viní OSN a humanitárne organizácie, ktoré podľa neho nedokážu pomoc Palestínčanom účinne rozdeliť. Tie však izraelské tvrdenia odmietajú. „Odmietnutím konať sa vedúci predstavitelia EÚ rozhodli byť spoluvinníkmi pokračujúcej genocídy v Gaze,“ uviedol pre Politico Chris Lockyear, generálny tajomník organizácie Lekári bez hraníc „Lídri EÚ musia teraz preukázať odvahu a politickú vôľu konať,“ dodal.

Predstaviteľov EÚ kritizovala aj organizácia Save the Childern, ktorá ich vyzvala, aby prekonali „prázdne vyhlásenia“ a uvalili sankcie na Izrael. „Nedostatok ráznych krokov zo strany vedenia EÚ za uplynulých 21 mesiacov ich robí zodpovednými za zverstvá, ktoré vidíme v Gaze,“ deklarovala Maria Luz Larosaová, vedúca oddelenia medzinárodných záležitostí.

Podľa štúdie USAID Hamas nekradol americké dodávky pomoci v Gaze

Neexistuje žiadny dôkaz, že palestínske militantné hnutie Hamas systematicky kradlo dodávky humanitárnej pomoci financované Spojenými štátmi. Agentúra Reuters o tom informovala s odvolaním na vládnu analýzu, ktorú vykonal Úrad pre humanitárnu pomoc (BHA) patriaci pod Agentúru USA pre medzinárodný rozvoj (USAID). Analýza preskúmala 156 prípadov krádeží alebo strát dodávok pomoci financovaných Washingtonom, ktoré medzi októbrom 2023 a májom tohto roku nahlásili partnerské organizácie USA. BHA nenašiel „žiadne dôkazy obviňujúce Hamas“ z toho, že by profitoval z týchto dodávok pomoci, uviedla Reuters s odvolaním sa na prezentáciu s výsledkami štúdie.

Hovorca z amerického ministerstva zahraničných vecí tieto zistenia spochybnil a tvrdil, že existuje video dokazujúce vinu Hamasu, no žiadne dôkazy neposkytol. Tradičné humanitárne organizácie obvinil z korupcie, dodáva Reuters. Podľa výsledkov analýzy bola za najmenej 44 z prešetrovaných prípadov ukradnutých alebo stratených dodávok „priamo alebo nepriamo“ zodpovedná izraelská armáda. Tá na otázky ohľadom záverov štúdie bezprostredne nereagovala.

Úrad v štúdii poznamenal, že výsledky môžu byť skreslené, keďže Palestínčania, ktorí v enkláve obdržia dodávky pomoci, nemôžu byť preverovaní. Teoreticky je teda možné, že sa nejaká pomoc financovaná Spojenými štátmi dostala aj k predstaviteľom Hamasu. BHA bol najväčším dodávateľom pomoci do Gazy predtým, ako administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v januári zrušila všetku americkú zahraničnú pomoc, vysvetľuje Reuters. Podľa Svetového potravinového programu (WFP) je štvrtina viac ako dvojmiliónovej populácie v Gaze na pokraji hladomoru. OSN tiež odhaduje, že izraelské sily zabili viac ako tisíc ľudí, ktorí v enkláve chceli získať jedlo, predovšetkým v blízkosti distribučných centier Humanitárnej nadácie pre Gazu (GHF), riadenej Spojenými štátmi s podporou Izraelu.