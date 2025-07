Desivé varovanie generála: Hrozí spoločný útok Číny a Ruska! Mohol by sa odohrať už v TOMTO roku

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a jeho čínsky kolega Si Ťin-pching počas privítacieho ceremoniálu pred rokovaniami v Kremli. (Zdroj: TASR/AP/Evgenia Novozhenina/Pool Photo)

WASHINGTON - Najvyšší americký generál pre Európu varuje: Čína a Rusko môžu do roka a pol spoločne rozpútať vážny konflikt. Západ čelí reálnej hrozbe súčasného útoku na Taiwan aj na územie NATO. Kritický môže byť rok 2027.

Bude to Taiwan a súčasne Európa?

Americký generál Alexus Grynkewich, ktorý nedávno prevzal velenie ozbrojených síl USA a jednotiek NATO v Európe, vyslovil v exkluzívnom rozhovore pre nemecký denník Bild znepokojujúcu predpoveď. Podľa neho sa čoraz jasnejšie rysuje scenár, pri ktorom by Čína mohla zaútočiť na Taiwan a zároveň by Rusko mohlo vyprovokovať konflikt v Európe – a to všetko v koordinácii.

„Nemôžeme tieto hrozby vnímať ako oddelené udalosti,“ upozornil Grynkewich aj v rozhovore pre vojenský portál Stars and Stripes. „Musíme sa zamyslieť, ako sa jednotlivé riziká navzájom prepletajú. Svet sa môže ocitnúť v situácii, keď dôjde k simultánnemu útoku z dvoch strán.“

Kritické obdobie? Rok 2027

Grynkewich považuje nasledujúcich 18 mesiacov za mimoriadne rizikových. Varuje, že rok 2027 môže byť zlomovým okamihom, kedy sa aliancia Západu ocitne pod priamym tlakom vojenskej agresie zo strany dvoch totalitných režimov.

Túto obavu nezdieľajú len vojenskí stratégovia. Nemecké vládne kruhy, ako pripomína denník Bild, takisto počítajú s možnosťou, že Rusko otestuje odhodlanie NATO útokom na menší členský štát. Berlín sa údajne pripravuje na ruskú provokáciu práve v roku 2027.

Prípravy musia začať okamžite

„Nemáme času nazvyš,“ varuje generál, ktorý aktuálne velí všetkým americkým jednotkám v Európe. Západ musí podľa neho okamžite posilniť svoje obranné kapacity. „Budeme potrebovať každé jedno zariadenie, každú guľku, ktorú dokážeme zohnať,“ odkázal rozhodne.

Putin a Si ako koordinátori chaosu?

Hoci sa Rusko a Čína oficiálne vyhýbajú označeniu „spojenci“, množia sa signály o ich rastúcej vojenskej spolupráci. Generál Grynkewich vidí v potenciálnom súbežnom útoku zámer: rozdeliť pozornosť a kapacity Západu, spôsobiť zmätok, oslabiť reakciu NATO a vytvoriť podmienky pre posilnenie autoritárskych režimov.

Ak sa tieto predpovede naplnia, svet môže čeliť najvážnejšej bezpečnostnej kríze od čias studenej vojny. A možno ešte väčšej.