Sankčný balík viazne: Lipavský žiada akciu od Eurokomisie a Slovenska

Jan Lipavský (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Na prijatí 18. balíka sankcií podľa Lipavského všetci intenzívne pracujú. „Je potrebné odblokovať ten slovenský postoj. To je otázka rokovania, ktoré by so Slovenskom mala viesť Európska komisia tak, aby boli v rámci toho sankčného balíka vyriešené aj slovenské záujmy,“ povedal český minister. EÚ balík podľa neho potrebuje, aby dokázala silnejšie zadržiavať Rusko, ktoré na Európu útočí, keď bojuje na Ukrajine.

Česko dúfa v dohodu s Bratislavou

„Verím, že ak máme takto silnú zhodu v Európe, tak čoskoro nájdeme aj riešenie so Slovenskom. Prial by som si, aby sa podarilo nájsť také garancie pre Slovensko, že Slováci vyjadria súhlas,“ dúfa šéf českej diplomacie. Dodal, že všetci vedia, na čom je potrebné pracovať a o čom so SR hovoriť. „Je to otázka dialógu inštitúcia verzus slovenské vedenie. Nie je čas strácať čas, tak ja vyzývam na tento dialóg,“ vyhlásil Lipavský. Je však podľa neho otázkou, akú formu garancií chce slovenská strana od EK mať.

List Fialu nie je vmiešavanie

List českého premiéra Petra Fialu predsedovi slovenskej vlády Robertovi Ficovi, v ktorom ho vyzval, aby SR prestala balík blokovať, bol podľa Lipavského dôležitým signálom a vyjadrením českej pozície. „Rozhodne to nie je žiadne vmiešavanie sa do vnútorných slovenských záležitostí. To je otázka zahraničnej politiky, toto je česká pozícia vyjadrená smerom k slovenskému premiérovi, myslím si, že je to štandardné, tak z toho nerobme viac, než to je,“ povedal minister.

Lipavský odmieta Ficov návrh na konzultácie

Na návrh Fica, aby sa obnovili česko-slovenské medzivládne konzultácie, reagoval, že na bilaterálnej rovine sa však problémy Slovenska v súvislosti s prijatím 18. sankčného balíka nedajú vyriešiť. „Aby sme sa takto symbolicky stretávali, na to nie je priestor,“ zdôvodnil odmietnutie Ficovho návrhu zo strany ČR Lipavský.

Agentúra Reuters v stredu informovala, že Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri EÚ (COREPER) sa na stredajšom zasadnutí na prijatí 18. balíka protiruských sankcií nezhodol, pretože SR postoj nezmenila a naďalej ho blokuje.