AKTUÁLNE Slovensko nebude blokovať protiruské sankcie! Fico oznámil dohodu s EÚ

BRATISLAVA - Premiér SR Robert Fico vo štvrtok večer informoval, že dá inštrukciu zástupcom SR pri Európskej únii, aby uvoľnili cestu k 18. balíku protiruských sankcií. Podľa Fica by bolo kontraproduktívne pokračovať v blokovaní ďalšieho sankčného balíka, keďže všetky možnosti rokovaní s Európskou komisiou sú nateraz vyčerpané a zotrvávanie na súčasnej pozícii by ohrozilo záujmy SR. Premiér to uviedol vo videu na sociálnej sieti Facebook.