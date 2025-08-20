Fiala predstavil program koalície SPOLU: Varoval pred populistami a neutralitou, ktorá by viedla Česko k chudobe

PRAHA - Koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) v stredu predstavila program pred voľbami do Poslaneckej snemovne českého parlamentu. Jej líder a súčasný premiér Petr Fiala varoval, že ak by zvíťazili populistické a extrémistické subjekty, ktoré by chceli neutralitu Česka, krajine by hrozila cesta do chudoby a smerom na východ. Voličov chce presvedčiť, aby koalícii dali dôveru aj na ďalšie štyri roky a ona tak mohla dokončiť rozpracované projekty, ktoré chce podľa neho súčasná opozícia hodiť do koša, informuje spravodajkyňa v Prahe.
„Naším hlavným cieľom na ďalšie volebné obdobie je okrem zaistenia bezpečnosti a súčasnej zahraničnopolitickej orientácie tiež moderná konkurencieschopná ekonomika, ktorá okrem iného umožní rast miezd a zaistí tiež dostupnejšie bývanie,“ povedal Fiala. Okrem toho chce SPOLU pokračovať v digitalizácii, znížiť byrokraciu, investovať a stavať diaľnice, železnice či energetickú infraštruktúru.
Program, ktorý koalícia nazvala „Sloboda a prosperita aj pre budúce generácie“, je prienikom priorít ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Je to podľa týchto strán obraz toho, ako by ČR vyzerala po ďalšom vládnutí koalície SPOLU. Chceli by napríklad, aby sa firma dala založiť online v priebehu jedného dňa či aby si štát nepýtal informácie, ktoré už má. Zrušili by ministerstvo pre miestny rozvoj a obmedzili dotácie pre veľké agroholdingy. Pokračovať chcú v modernizácii armády, podpore výstavby nájomných bytov a celú ČR by chceli pokryť vysokorýchlostným internetom.
Dôvera na ďalšie štyri roky
„Chceme presvedčiť našich voličov, že má zmysel dať nám dôveru na ďalšie štyri roky, aby sme mohli dokončiť to, čo sme rozpracovali, a že by bolo veľkou chybou nechať opozíciu, aby všetko dobré, čo sme tu vytvorili, hodila do koša,“ povedal Fiala s tým, že sa budú snažiť presvedčiť demokratických voličov, aby prišli k voľbám.
Zároveň varoval pred úspechom opozičných hnutí ANO a SPD či mimoparlamentnej koalície Stačilo!. Pripomenul, že niektoré z nich by chceli, aby ČR vystúpila z EÚ a NATO a bola neutrálna. To by pre krajinu podľa jej premiéra znamenalo priamu cestu do chudoby, nestability a späť do ruskej sféry vplyvu. „Prestali by sme patriť medzi prosperujúci a bezpečný Západ a zaradili by sme sa prinajlepšom niekam medzi súčasné Slovensko a Maďarsko,“ dodal. Podľa prieskumu volebných preferencií agentúry STEM z minulého týždňa má koalícia SPOLU podporu 20 percent voličov. Hnutie ANO, ktoré je dlhodobo na čele rebríčka, má podľa STEM 32,5 percenta. Voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu sa uskutočnia 3. a 4. októbra.