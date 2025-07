Dráma nad Sibírou: Dve lietadlá sa takmer zrazili vo vzduchu! Panika v riadiacej veži

Ilustračné foto (Zdroj: Flightradar24/screenshot)

Stalo sa to 7. júla nad riedko osídleným územím Tuvy, blízko hraníc s Mongolskom. Airbus A350 spoločnosti Air China, ktorý smeroval z Šanghaja do Milána, náhle vystúpal z výšky 10 400 metrov do 11 000 metrov – bez akéhokoľvek pokynu od ruských riadiacich letovej prevádzky.

Problém? Presne na úrovni 10 700 metrov v tom čase letel nákladný Boeing SF Airlines, ktorý mal namierené z Budapešti do čínskeho mesta Ezhou. Obe lietadlá sa ocitli len 90 až 120 metrov od seba – hoci bezpečnostné predpisy určujú minimálny zvislý odstup 305 metrov.

Letová prevádzka v panike, piloti v šoku

Celú situáciu sprevádzala napätá komunikácia medzi posádkami a vežou. Pilot nákladného lietadla si ako prvý všimol nebezpečného priblíženia a okamžite požiadal o informácie:

„Vidím, že vaše lietadlo stúpa. Dal vám niekto takýto pokyn?“ pýtal sa pilota A350. Odpoveď naznačovala zmätok: „Pred nami bolo lietadlo vzdialené len 37 kilometrov a stále stúpalo. Takáto výška križovania je neprípustná.“

Alarmy systémov proti zrážke (TCAS) sa okamžite spustili v oboch kabínach. Ruská dispečerka, na ktorú pilot neskôr ukazoval prstom, sa v tom čase zúfalo snažila získať jasnú odpoveď: „Potvrdíte, že stúpate na pokyn? Alebo bez neho?“ Reakcia pilota bola znepokojivo váhavá: „Nie. Ďakujem.“

Kto zlyhal? Pilot ukázal na „zmätené dievča“

Pilot Air China v rozhovore s druhým pilotom pripustil, že situácia bola chaotická. „To dievča – tá dispečerka – v tom robila zmätok. Nikto nevedel, čo sa deje,“ zhodnotil situáciu a dodal, že ani nevedel, ako jej situáciu vysvetliť. „Budeme musieť napísať správu, to je jasné,“ poznamenal rezignovane. Jeho kolega z nákladného lietadla mu len odvetil: „Určite. Ja to hlásim okamžite.“

Podľa čínskej tlače nešlo o jediný let v okolí. V oblasti sa v tom čase nachádzali ďalšie dve lietadlá – Air China let CA861 z Pekingu do Ženevy a stroj Hainan Airlines smerujúci do Prahy. Oba lety dostali nariadenie udržať si výšku – 11 000 a 10 400 metrov – aby sa predišlo ďalšiemu nebezpečenstvu.

Príčina ostáva nejasná

Zatiaľ nie je jasné, prečo došlo k neautorizovanému stúpaniu. Jednou z možných príčin môžu byť prekrývajúce sa rádiové prenosy, ktoré mohli spôsobiť, že posádka nesprávne pochopila inštrukcie.

Vyšetrovanie incidentu pokračuje a bude sa zrejme zaoberať nielen chybou pilota, ale aj fungovaním ruskej letovej prevádzky, ktorá mala situáciu monitorovať. Situácia nad Sibírou sa mohla skončiť tragicky – a ukazuje, ako krehká je aj v 21. storočí bezpečnosť v oblakoch.