Nové desivé detaily o katastrofe Dreamlinera: Boeing vyzval na výmenu kazovej súčiastky! Air India to neurobila

Lietadlo sa zrútilo na budovu internátu. (Zdroj: SITA/AP Photo/Ajit Solanki)

Let, ktorý sa nikdy nemal skončiť

Dvanásteho júna 2025 krátko po ôsmej hodine ráno miestneho času sa lietadlo typu Boeing 787-8 Dreamliner odlepilo od dráhy. Linka AI 171 smerovala z Indie na západ, no let trval len niekoľko desiatok sekúnd.

Lietadlo po vzlete prešlo rýchlosťou V1 (rozhodovacia rýchlosť), následne dosiahlo rýchlosť 153 uzlov a pri rýchlosti 155 uzlov začalo stúpať. V čase 08:08:39 UTC systém vyhodnotil, že lietadlo sa nachádza vo vzduchu. O tri sekundy neskôr dosiahlo maximálnu zaznamenanú rýchlosť – 180 uzlov.

A potom sa všetko zmenilo.

Oba motory vypli. Palivo zastavené

Podľa záznamu z elektronického letového zapisovača (EAFR) sa medzi 08:08:42 a 08:08:43 obidva palivové prepínače motorov samovoľne prepli z polohy „RUN“ do „CUTOFF“. To znamená úplné prerušenie dodávky paliva do oboch motorov. Motory začali okamžite strácať ťah.

Pilotný hlasový záznam zachytil výmenu medzi členmi posádky. Jeden sa spýtal druhého: „Prečo si to vypol?“ — odpoveď znela: „Ja nie.“ To naznačuje, že prechod prepínačov nebol úmyselný, a teda pravdepodobne nebol spôsobený ľudskou chybou.

Pokus o reštart, ktorý už nestačil

Niekoľko sekúnd po výpadku paliva sa posádka pokúsila obnoviť dodávku – prepínače boli preklopené späť do polohy „RUN“. Elektronický systém FADEC spustil automatickú sekvenciu na znovuzapálenie motorov. U jedného motora sa proces reštartu rozbehol, no druhý motor nezvládol obnoviť rýchlosť jadra a viacnásobne zlyhal v pokuse o zotavenie.

Záznam sa končí o 08:09:11 UTC. Krátko predtým, o 08:09:05 UTC, zaznel z lietadla tiesňový signál: „MAYDAY MAYDAY MAYDAY.“ Riadiaca veža sa snažila kontaktovať stroj, ale odpoveď neprišla. Vzápätí videli pád.

Vyšetrovatelia: Nešlo o chybu pilota

Už predbežná správa indického úradu pre vyšetrovanie leteckých nehôd (AAIB) vylučuje, že by prepnutie palivových páčok spôsobila posádka. Pozornosť sa sústreďuje na systémové zlyhanie elektronickej jednotky motora, konkrétne na komponent MN4 – mikroprocesor v systéme EEC (Electronic Engine Control), píše denník AV Herald.

Staré varovania, ktoré nikto nezobral vážne

Už v roku 2020 vydal výrobca motorov General Electric v spolupráci s FAA servisný bulletin (FAA-2021-0273-0013 Attachment 2), ktorý upozorňoval na možné zlyhanie spojov mikroprocesora MN4 v dôsledku tepelných cyklov. Odporúčal jeho výmenu, pretože oslabenie spojov mohlo viesť k výpadku riadenia ťahu – tzv. LOTC (Loss Of Thrust Control) udalosti.

Bulletin uvádza: „Zlyhanie spájkovaných bodov, ktorými je mikroprocesor MN4 pripojený k elektronike motora, môže spôsobiť výpadok kontaktu, chyby pri prenose údajov a následne zlyhanie riadenia motorov.“

Aj Boeing ešte v roku 2018 odporúčal vymeniť palivové prepínače za zabezpečené – aretované verzie, ktoré by zabránili ich nechcenému preklopeniu. Air India tieto odporúčania neimplementovala.

Tragédia, ktorej sa dalo zabrániť?

Podľa odborníkov nie je vylúčené, že počas záťaže pri vzlete – tzv. rotácie – došlo k dočasnému odpojeniu mikroprocesora MN4, čo systém vyhodnotil ako pokyn na vypnutie motorov. A hoci sa posádka snažila o reštart, zostal nedokončený. Lietadlo stratilo výšku ešte pred tým, než opustilo priestor letiska.

Záver ešte nepadol – ale podozrenia sú silné

Oficiálne vyšetrovanie pokračuje. Doterajšie závery však už teraz naznačujú, že k nehode prispela kombinácia zanedbaných technických odporúčaní, starnúceho komponentu a fatálnej poruchy v kľúčovej fáze letu.

Jediný preživší pasažier skončil v nemocnici. A svetová letecká komunita čaká na definitívne slová: či bolo možné túto katastrofu predvídať – a najmä zabrániť jej.