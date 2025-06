Šokujúci návrh z Moskvy: Zhoďme atómovú bombu na Poľsko! Znamenalo by to tretiu svetovú vojnu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MOSKVA - Ruská štátna televízia opäť zašla o krok ďalej vo vyhrážkach Západu. Jeden z najvernejších hlasov Kremľa, moderátor Vladimir Solovjov, verejne vyzval na nasadenie jadrových zbraní proti Poľsku a premiestnenie ruského jadrového arzenálu do Iránu. Analytici varujú: takáto eskalácia by neodvratne znamenala začiatok tretej svetovej vojny. Solovjovovi to však očividne neprekáža.

„Zhodíme bombu, nikto nič nepovie,“ tvrdí Solovjov

Vladimir Solovjov, ktorý je už od roku 2012 stálicou na obrazovkách ruskej štátnej televízie Rossija-1, patrí k najznámejším tváram propagandy ruského prezidenta Vladimira Putina. Tento moderátor a komentátor je známy extrémnymi výrokmi a agresívnou rétorikou voči Západu.

Tentokrát však ešte pritvrdil. V priamom prenose požadoval použitie taktických jadrových zbraní proti Ukrajine. To však nebolo všetko — otvorene navrhol aj jadrový úder na Poľsko. „Nikto nepovie ani slovo. Uvalia sankcie, no a čo?“ vyhlásil Solovjov v štúdiu, akoby išlo o bežnú politickú debatu.

Zbrane pre Irán? Ruský plán, ktorý desí svet

Okrem jadrového útoku na Poľsko Solovjov predstavil aj ďalší nebezpečný návrh — presun ruských jadrových zbraní do Iránu, pričom by ostali pod priamou kontrolou Moskvy. Podľa neho by to „raz a navždy vyriešilo problémy sveta“.

Súčasťou jeho prejavu bola aj stará známa mantra ruskej propagandy: vyhlásil, že tretia svetová vojna je aj tak neodvratná a Západ podľa neho nemá dostatok odvahy, aby Rusku skutočne čelil.

Útok na Poľsko znamená vojnu všetkých proti Rusku

Solovjovovi však zjavne uniká zásadný fakt. Poľsko je plnohodnotným členom NATO a každý útok na jeho územie by automaticky spustil aktiváciu článku 5 Severoatlantickej aliancie. Ten zaručuje, že ozbrojený útok proti jednému členovi je považovaný za útok proti všetkým.

Takýto krok by neznamenal len diplomatickú prestrelku či nové sankcie — bol by to začiatok globálneho vojenského konfliktu, ktorý by mohol mať katastrofické následky.

Rétorika Moskvy sa vyostruje, svet je v strehu

Ruská štátna televízia čoraz častejšie prezentuje apokalyptické scenáre ako nevyhnutnosť. Moderátori hovoria o tretej svetovej vojne s ľahostajnosťou, ktorá znepokojuje nielen politikov, ale aj bežných občanov po celom svete.

Solovjovove slová sú ďalším dôkazom toho, že kremeľská propaganda sa nielenže nezmierňuje, ale naopak, vedome stupňuje napätie a pripravuje pôdu pre ďalšiu eskaláciu konfliktov.