Ostré slová z Moskvy: Vojna sa neskončí ani po summite Trumpa s Putinom! Otvorte nový front

MOSKVA - Len pár dní pred historickým stretnutím prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského lídra Vladimira Putina, ktoré je naplánované na 15. augusta na Aljaške, ruské štátne médiá rozbiehajú intenzívnu prípravnú kampaň. Ich vysielanie jasne naznačuje, že Moskva nepočíta s tým, že summit ukončí vojnu na Ukrajine. Naopak, využíva ho ako ďalšiu platformu na zosmiešňovanie Európy, odsúvanie Kyjeva na okraj diania a naznačovanie otvorenia nových frontov.
Televízne štúdio ako bojisko
V relácii 60 minút v štátnej televízii moderátorka Olga Skabejevová spolu s analytikom Sergejom Strokanom otvorene privítali fakt, že Ukrajina pri rokovacom stole nebude. Podľa nich sa Trump „poučil“ – už vraj netrvá na prímerí ani na ústupkoch od Moskvy.
Ďalší program, Nedeľný večer s Vladimirom Solovjovom na kanáli Rossija 1, sa niesol v podobnom duchu. Politológovia, vojenskí experti a proruskí blogeri tu vykresľovali Európu ako bezvýznamného hráča, ktorý nemá čo ponúknuť.
Naznačené nové vojenské ambície
Vplyvný propagandista Vladimir Solovjov tvrdil, že vojna na Ukrajine neskončí ani po summite, pretože „Európania chcú, aby sa bojovalo ďalej“. Ak by Trump nechal riešenie konfliktu na nich, podľa neho by „Rusko muselo opäť vysvetliť, kto sú“. Zároveň naznačil otvorenie novej vojenskej línie na Južnom Kaukaze a varoval pred údajným plánom NATO zriadiť základne v oblasti Kaspického mora.
Analytici upozorňujú, že tieto vyjadrenia nesignalizujú žiadnu prípravu ruskej verejnosti na mier. Skôr ide o reakciu na nedávnu dohodu medzi Arméniou a Azerbajdžanom, ktorú vo Washingtone sprostredkoval aj Trump – udalosť, ktorú ruské médiá spomenuli len okrajovo, píše aktualne.cz.
Útok na Kyjev aj v informačnej vojne
Podľa ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám sa pred summitom očakáva zosilnenie ruských informačných operácií. Cieľom je vykresliť Kyjev ako neochotného rokovať a závislého od vôle Moskvy či Washingtonu.
Súčasťou kampane majú byť aj falošné správy o výmene zajatcov – napríklad tvrdenia, že Ukrajina odmieta prevziať vlastných občanov alebo koná netransparentne, čím sa má narušiť dôvera medzi rodinami zajatcov a úradmi.
Bielorusko a ďalšie ciele propagandy
Ďalšou témou má byť Bielorusko. V kontexte príprav na strategické cvičenia Zapad-2025 budú ruské a bieloruské médiá hovoriť o údajnom zhromažďovaní vojsk pri ukrajinskej hranici a o hrozbe novej invázie zo severu – aj keď pre to neexistujú žiadne dôkazy o reálnom presune armády.
Propaganda má zasiahnuť aj sociálne siete, najmä TikTok, aby oslovila mladých. Informačné útoky sa pritom neobmedzia len na Ukrajinu – v Moldavsku pred jesennými parlamentnými voľbami sa očakáva snaha oslabiť proeurópsku vládu a spochybniť férovosť volieb.
Staré metódy v novom balení
Kremeľská propaganda opäť využíva svoje osvedčené postupy – znevažovanie Ukrajiny, zosmiešňovanie Európy, vykresľovanie Ruska ako nezlomnej veľmoci a šírenie obáv z nových konfliktov. Tento mix sebauistenia doma a zastrašovania vonku má posilniť podporu režimu a narušiť jednotu Západu.
Nadchádzajúci summit na Aljaške tak nebude len diplomatickým podujatím, ale aj informačným bojiskom, na ktorom chce Moskva formovať verejnú mienku – nielen doma, ale aj za hranicami.