Z Moskvy zazneli zlovestné slová: Chystá sa ďalšia špeciálna operácia! TEJTO krajiny by sa mohla týkať

MOSKVA - V ruskej štátnej televízii zazneli slová, ktoré opäť naznačujú, že Kremeľ sa pozerá za hranice súčasného konfliktu na Ukrajine. Vladimir Solovjov, jeden z najvernejších mediálnych hlasov Vladimira Putina, vyhlásil, že geopolitické napätie na juhu Kaukazu môže viesť k novej vojenskej akcii.
Zlosť kvôli pomoci Kyjevu
Uplynuli viac než tri roky od začiatku ruskej invázie, no cieľ bleskovo obsadiť Ukrajinu a dosadiť proruskú vládu je pre Kremeľ v nedohľadne. Moskva dnes ovláda len asi pätinu ukrajinského územia a boje nemajú koniec na obzore. Do hry navyše vstúpil nečakaný faktor: Azerbajdžan, ktorý má s Ruskom blízke vzťahy, začal Kyjevu poskytovať pomoc.
Podľa Solovjova ide o „veľký problém“ pre Moskvu. V relácii Večer s Vladimirom Solovjovom na stanici Rossija-1 otvorene hovoril o situácii v Južnom Kaukaze a varoval, že Kaspické more by sa mohlo stať miestom, kde vzniknú základne NATO.
„Nemusí to byť posledná operácia“
Solovjov zašiel ešte ďalej a vyslovil priamu predpoveď: „Ak sa pozrieme na geopolitickú situáciu, môže to viesť k dôsledkom, ktoré spôsobia, že toto nebude posledná vojenská špeciálna operácia našej generácie.“
Internet sa baví na jeho panike
Záznam zo Solovjovovej relácie, ktorý zverejnil vojnový bloger Wartranslated na platforme X, vyvolal vlnu reakcií. Mnohí používatelia otvorene vítali humanitárnu pomoc Azerbajdžanu Ukrajine – a posmešne komentovali obavy kremľovského moderátora:
- „Solovjovov záchvat hnevu je komický. Moskva stráca spojencov, Ukrajina ich získava. Plač ďalej, je to len zvuk rozpadajúceho sa impéria.“
- „Títo ľudia musia hľadať problémy všade, inak by museli hovoriť o tom neporiadku, ktorý majú doma.“
- „Toto sa stane, keď začnete vojnu…“