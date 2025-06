Maďarsko sa nevzdá dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba, uviedol Szijjártó

Péter Szijjártó (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

„Ropovod Družba je hlavnou trasou dodávok do Maďarska. Nechceme sa ho vzdať, pretože ak by sme to urobili, ropovod z Chorvátska by nemal dostatočnú kapacitu na zásobovanie Maďarska,“ povedal novinárom Szijjártó na okraj Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade (SPIEF). Minister zdôraznil, že pre jeho krajinu je dôležité zachovať objem dodávok ropy. „Túto spoluprácu si naozaj vážime, je veľmi spoľahlivá a ruské spoločnosti si vždy plnia svoje záväzky týkajúce sa dodávok, takže nie je dôvod ju zastaviť,“ uzavrel Szijjártó.