AKTUÁLNE Na Slovensko opäť prúdi ropa prostredníctvom ropovodu Družba

BRATISLAVA - V utorok večer začala na Slovensko opäť prúdiť ropa prostredníctvom ropovodu Družba. Štátna spoločnosť Transpetrol eviduje znovuobnovenie dodávok ropy, pričom jej prietok je aktuálne štandardný. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR.
„Tok ropy na Slovensko je v súčasnosti štandardný. V priebehu najbližších dní budeme mať jasnejšie informácie o tom, či dôjde k úpravám harmonogramu dodávok na tento mesiac a či bude mať poškodenie infraštruktúry mimo územie Slovenskej republiky dopad na celkový mesačný objem dodávok. Verím však, že vzhľadom na rýchle znovuobnovenie prietoku cez ropovod Družba, bude dopad minimálny,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Rezort hospodárstva bude najbližšie dni dodávky ropy pozorne monitorovať.
archívne video
Ukrajinská armáda vykonala útok na stanicu v ruskej Tambovskej oblasti
Z dôvodu poškodenia transformátorovej stanice na území Ruska boli v pondelok pozastavené dodávky ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba. Šlo už o druhé poškodenie infraštruktúry v priebehu siedmich dní, ktoré však v tomto prípade malo za následok aj obmedzenie funkčnosti ropovodu, pripomenulo ministerstvo. Ukrajinská armáda v pondelok potvrdila, že vykonala útok na stanicu v ruskej Tambovskej oblasti, ktorý viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba aj na Slovensko.
MIMORIADNE Z ropovodu Družba netečie NIČ: Transpetrol eviduje odstávku príjmu ropy!
Szijjártó potvrdil, že ropovod Družba opäť funguje
Doprava ropy do Maďarska cez ropovod Družba bola obnovená po ukrajinskom útoku na trafostanicu v Rusku v nedeľu večer. Oznámil to v utorok večer na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Minister uviedol, že po 21.00 h bola po útoku ukrajinského dronu obnovená doprava do Maďarska cez uvedený ropovod.
„Práve som poďakoval ruskému námestníkovi ministra energetiky Pavlovi Sorokinovi za rýchlu reakciu na škody spôsobené útokom,“ napísal. „Očakávame, že Ukrajina nespácha ďalší útok na potrubie, ktoré je kľúčové pre zásobovanie našej krajiny energiou. Táto vojna nie je naša vojna, mali by sme byť z nej vynechaní!!“ dodal. „Počas dočasného odstavenia nedošlo k žiadnemu prerušeniu výroby paliva,“ uviedla ropná spoločnosť MOL v reakcii na otázku servera index.hu. Akékoľvek dočasné výpadky alebo narušenia dopravy si spotrebitelia prakticky nevšimnú, keďže k dispozícii sú nielen strategické zásoby, ale aj jadranský ropovod, píše server infostart.hu.