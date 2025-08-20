Streda20. august 2025, meniny má Anabela, zajtra Jana, Johana, Noema

AKTUÁLNE Na Slovensko opäť prúdi ropa prostredníctvom ropovodu Družba

Ropovod Družba
Ropovod Družba (Zdroj: TASR/AP Photo/Sven Kaestner, File)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - V utorok večer začala na Slovensko opäť prúdiť ropa prostredníctvom ropovodu Družba. Štátna spoločnosť Transpetrol eviduje znovuobnovenie dodávok ropy, pričom jej prietok je aktuálne štandardný. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR.

„Tok ropy na Slovensko je v súčasnosti štandardný. V priebehu najbližších dní budeme mať jasnejšie informácie o tom, či dôjde k úpravám harmonogramu dodávok na tento mesiac a či bude mať poškodenie infraštruktúry mimo územie Slovenskej republiky dopad na celkový mesačný objem dodávok. Verím však, že vzhľadom na rýchle znovuobnovenie prietoku cez ropovod Družba, bude dopad minimálny,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Rezort hospodárstva bude najbližšie dni dodávky ropy pozorne monitorovať.

archívne video

Sulík vysvetľuje, prečo došlo k zastávke dodávky ropy cez ropovod Družba, Ukrajina ani Rusko za tým nie sú (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ukrajinská armáda vykonala útok na stanicu v ruskej Tambovskej oblasti

Z dôvodu poškodenia transformátorovej stanice na území Ruska boli v pondelok pozastavené dodávky ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba. Šlo už o druhé poškodenie infraštruktúry v priebehu siedmich dní, ktoré však v tomto prípade malo za následok aj obmedzenie funkčnosti ropovodu, pripomenulo ministerstvo. Ukrajinská armáda v pondelok potvrdila, že vykonala útok na stanicu v ruskej Tambovskej oblasti, ktorý viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba aj na Slovensko.

MIMORIADNE Z ropovodu Družba netečie NIČ: Transpetrol eviduje odstávku príjmu ropy! Prečítajte si tiež

MIMORIADNE Z ropovodu Družba netečie NIČ: Transpetrol eviduje odstávku príjmu ropy!

Szijjártó potvrdil, že ropovod Družba opäť funguje

Doprava ropy do Maďarska cez ropovod Družba bola obnovená po ukrajinskom útoku na trafostanicu v Rusku v nedeľu večer. Oznámil to v utorok večer na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Minister uviedol, že po 21.00 h bola po útoku ukrajinského dronu obnovená doprava do Maďarska cez uvedený ropovod.

„Práve som poďakoval ruskému námestníkovi ministra energetiky Pavlovi Sorokinovi za rýchlu reakciu na škody spôsobené útokom,“ napísal. „Očakávame, že Ukrajina nespácha ďalší útok na potrubie, ktoré je kľúčové pre zásobovanie našej krajiny energiou. Táto vojna nie je naša vojna, mali by sme byť z nej vynechaní!!“ dodal. „Počas dočasného odstavenia nedošlo k žiadnemu prerušeniu výroby paliva,“ uviedla ropná spoločnosť MOL v reakcii na otázku servera index.hu. Akékoľvek dočasné výpadky alebo narušenia dopravy si spotrebitelia prakticky nevšimnú, keďže k dispozícii sú nielen strategické zásoby, ale aj jadranský ropovod, píše server infostart.hu.

Viac o téme: RopaSlovenskoRopovod Družba
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Denisa Saková
Slovensko nie je ohrozené, očakávame skoré obnovenie dodávok ropy, tvrdí Saková
Ekonomika
MIMORIADNE Z ropovodu Družba
MIMORIADNE Z ropovodu Družba netečie NIČ: Transpetrol eviduje odstávku príjmu ropy!
Domáce
Péter Szijjártó
Maďarsko sa nevzdá dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba, uviedol Szijjártó
Zahraničné
FOTO Ruský prezident Vladimir Putin
VAROVANIE pre Rusko: Na stole sú ďalšie sankcie z dielne USA, mohli by DRASTICKY ovplyvniť aj Slovensko
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Maroš Kramár zatajil OPERÁCIU, prezradilo ho kráčanie: Aký zákrok podstúpil?!
Maroš Kramár zatajil OPERÁCIU, prezradilo ho kráčanie: Aký zákrok podstúpil?!
Prominenti
Saša Gachulincová o úskaliach modelingu: Celú kariéru robila aj to, čo neznáša
Saša Gachulincová o úskaliach modelingu: Celú kariéru robila aj to, čo neznáša
Prominenti
Oprava povrchu vozovky v Trenčíne v podjazde na Sihoť
Oprava povrchu vozovky v Trenčíne v podjazde na Sihoť
Správy

Domáce správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Koľko eur vás bude stáť nová strecha či jej rekonštrukcia? Poradíme vám, ako si ju vypočítať
Domáce
FOTO Erik Tomáš vyrukoval s
Erik Tomáš vyrukoval s novou minimálkou: Fico sa medzitým vysmial Dzurindovi a vraj ho asi trafí šľak!
Domáce
Ropovod Družba
AKTUÁLNE Na Slovensko opäť prúdi ropa prostredníctvom ropovodu Družba
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel významný DOCENT! Bol výnimočný odborník aj človek, smútia študenti i kolegovia
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel významný DOCENT! Bol výnimočný odborník aj človek, smútia študenti i kolegovia
Košice

Zahraničné

Losa, ktorý sa zatúlal
Losa, ktorý sa zatúlal aj na Slovensko, videli v Rakúsku
Zahraničné
FOTO MIMORIADNY ONLINE Trump a
MIMORIADNY ONLINE Trump a Orbán diskutovali o vstupe Ukrajiny do EÚ: Prvé bilaterálne rokovanie Putin–Zelenskyj na obzore
Zahraničné
Trump priznal Macronovi, čo
Obrovská blamáž: Trump netušil, že má zapnutý mikrofón! TOTO si naozaj myslí o Putinovi
Zahraničné
FOTO Niekto v egyptskom letovisku
OHAVNÉ správanie českého turistu v Egypte: Na korytnačku VYRYL meno, ide o ohrozený druh!
Zahraničné

Prominenti

Maroš Kramár s dcérou
Maroš Kramár zatajil OPERÁCIU, prezradilo ho kráčanie: Aký zákrok podstúpil?!
Domáci prominenti
FOTO Učiteľka lásky Belohorcová si
Učiteľka lásky Belohorcová si opäť ĽAHLA POD NÔŽ: Po 10 rokoch sa LÚČI so svojím BUJNÝM POPRSÍM!
Domáci prominenti
Július Satinský
KVÍZ o legendárnom Satinskom († 61): Och, s Julom nás tak veľmi bavil svet!
Osobnosti
POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Oldom
POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Oldom Hlaváčkom (†91): Už sú známe DETAILY!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO V Indonézii sa po
Hrôza v školskej jedálni: 365 prípadov hromadnej otravy, jedlo obsahovalo salmonelu a baktériu E.coli!
Zaujímavosti
Ďalší smrteľný prípad mozgožravej
Ďalší smrteľný prípad mozgožravej améby vo svete: O život prišlo iba deväťročné dievčatko!
Zaujímavosti
Mali by ste znížiť
Mali by ste znížiť príjem alkoholu? V TÝCHTO prípadoch už potrebujete pomoc odborníka
vysetrenie.sk
Vedci v šoku: Experimentálna
Vedci v šoku: Experimentálna injekcia zastavila rakovinu u väčšiny pacientov, ohúrili celý svet!
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Koľko eur vás bude stáť nová strecha či jej rekonštrukcia? Poradíme vám, ako si ju vypočítať
Domáce
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce

Ekonomika

Zrušenie trinásteho dôchodku či podpory hypoték: Analytici INESS vyzývajú vládu k úsporám!
Zrušenie trinásteho dôchodku či podpory hypoték: Analytici INESS vyzývajú vládu k úsporám!
Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)
Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)
Bábiky Labubu lámu rekordy: Výrobca sa teší z ohromujúceho zisku, prekonal už aj Barbie! (foto)
Bábiky Labubu lámu rekordy: Výrobca sa teší z ohromujúceho zisku, prekonal už aj Barbie! (foto)
Ďalšia zvolávacia akcia prémiovej značky: Problémy má už druhýkrát tento rok!
Ďalšia zvolávacia akcia prémiovej značky: Problémy má už druhýkrát tento rok!

Šport

Prekoná v Poľsku prestupový rekord? Lechia stanovila cenu za žiadaného slovenského snajpera!
Prekoná v Poľsku prestupový rekord? Lechia stanovila cenu za žiadaného slovenského snajpera!
Slováci v zahraničí
Pred dvomi rokmi ukončil kariéru, teraz chce opäť na OH: To podnietilo moje rozhodnutie vrátiť sa
Pred dvomi rokmi ukončil kariéru, teraz chce opäť na OH: To podnietilo moje rozhodnutie vrátiť sa
Zimné športy
Padli aj údery: Marseille po vzájomnej potýčke zaradil obidvoch kohútov na prestupovú listinu
Padli aj údery: Marseille po vzájomnej potýčke zaradil obidvoch kohútov na prestupovú listinu
Ligue 1
VIDEO Hetrikový hrdina a demolácia súpera: Plzeň sa vo veľkom štýle vrátila na víťaznú vlnu
VIDEO Hetrikový hrdina a demolácia súpera: Plzeň sa vo veľkom štýle vrátila na víťaznú vlnu
Chance liga

Auto-moto

Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Novinky
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Tieto otázky sa personalistov pýta len 5 % uchádzačov. Pýtajte sa a vyniknete aj vy
Tieto otázky sa personalistov pýta len 5 % uchádzačov. Pýtajte sa a vyniknete aj vy
Pracovný pohovor
Pracujete na zmluvu na určitý čas? Pozor na tieto pravidlá, ktoré sa vás týkajú
Pracujete na zmluvu na určitý čas? Pozor na tieto pravidlá, ktoré sa vás týkajú
Hľadám prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Výber receptov
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Chuťovky

Technológie

Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Bezpečnosť
Najznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinku
Najznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinku
Bulvár
Priprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľný
Priprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľný
Android
Google konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMS
Google konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMS
Aplikácie a hry

Bývanie

Takto vyzerá dovolenka, kde vládne pokoj! Letný dom obklopuje príroda a súkromie tu má prioritu
Takto vyzerá dovolenka, kde vládne pokoj! Letný dom obklopuje príroda a súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!

Pre kutilov

Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako schudnúť z brucha: Pravda o tukoch a hormónoch, toto nám v zhadzovaní bráni
Chudnutie a diéty
Ako schudnúť z brucha: Pravda o tukoch a hormónoch, toto nám v zhadzovaní bráni
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Erik Tomáš vyrukoval s
Domáce
Erik Tomáš vyrukoval s novou minimálkou: Fico sa medzitým vysmial Dzurindovi a vraj ho asi trafí šľak!
MIMORIADNY ONLINE Trump a
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump a Orbán diskutovali o vstupe Ukrajiny do EÚ: Prvé bilaterálne rokovanie Putin–Zelenskyj na obzore
Trump priznal Macronovi, čo
Zahraničné
Obrovská blamáž: Trump netušil, že má zapnutý mikrofón! TOTO si naozaj myslí o Putinovi
Ropovod Družba
Domáce
AKTUÁLNE Na Slovensko opäť prúdi ropa prostredníctvom ropovodu Družba

Ďalšie zo Zoznamu