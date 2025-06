Šok v USA! Na festivale sa strieľalo! Zahynuli traja ľudia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SALT LAKE CITY - Traja ľudia vrátane osemmesačného dieťaťa prišli o život pri streľbe, ku ktorej došlo v nedeľu večer miestneho na predmestí Salt Lake City v americkom štáte Utah. Incident sa odohral na výročnom festivale Westfest po spore dvoch skupín. Zranenia utrpeli aj dvaja tínedžeri. Oznámila to tamojšia polícia, píše agentúra Reuters.

Jednou z obetí streľby na festivale Westfest v meste West Valley City bola 41-ročná okoloidúca žena. Zahynul aj 18-ročný mladík a zmienené dieťa. Tamojšia polícia informovala, že keď sa priblížila k dvom hádajúcim sa skupinám, aby ich spor ukončila, vytiahol 16-ročný mladík zbraň a začal strieľať na druhú skupinu.

Policajti streľbu opätovali

Policajti streľbu opätovali, útočníka však nezasiahli, no následne ho zadržali a vzali do väzby. Dvaja tínedžeri, muž a žena, utrpeli pri streľbe poranenia rúk, pričom bezprostredne nebolo zrejmé, či boli v nejakom prepojení s niektorou zo sporiacich sa skupín alebo sa na mieste ocitli len náhodne. V Spojených štátoch bolo od začiatku roka zaznamenaných už 156 takýchto masových strelieb. Ako približuje Reuters, tento termín a používa pre incidenty so štyrmi a viac postrelenými či zastrelenými osobami, vynímajúc samotného strelca.