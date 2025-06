Rezorty posudzujú 18. balík sankcií proti Rusku: Podľa Blanára majú byť závery pripravené v piatok

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Všetky opatrenia 18. balíka budú podľa neho dôkladne posúdené a pristupovať sa k nim bude v súlade s ochranou národnoštátnych záujmov SR. Šéf rezortu diplomacie upozornil aj na návrh Európskej komisie s názvom RePower EU, ktorý má za cieľ ukončiť závislosť od ruských fosílnych palív. Prijatie návrhu by malo podľa Blanára katastrofálne dôsledky nielen pre SR, ale aj pre konkurencieschopnosť Európskej únie ako takej.

„Myslím si, že vláda Slovenskej republiky, aj keď sme členmi Európskej únie, má suverénne právo obhajovať národnoštátne záujmy. A pokiaľ je to ohrozované aj nejakými opatreniami, ktoré by mohli vzísť z úrovne Európskej únie, je povinnosťou vlády Slovenskej republiky, aby sme tie naše záujmy obhajovali,“ skonštatoval minister.

Upozornil, že v prípade prijatia RePower EU by došlo ku vzniku obrovských škôd. Len z možných arbitráží by išlo o miliardy eur, doplnil Blanár. Priblížil, že Slovensko má zazmluvnený dovoz ruského plynu do roku 2034. O prijatí RePower EU by sa malo navyše rozhodovať kvalifikovanou väčšinou, nie konsenzom všetkých členských štátov. „Kvalifikovanou väčšinou nás jednoducho prehlasujú a my nebudeme môcť urobiť absolútne nič. Preto je náš postoj úplne jasný. My sme pripravení rokovať, chceme, aby nás počúvali, a požiadame, aby bol 18. balík odložený, pokým sa nerozhodne o RePower EU,“ doplnil Blanár.