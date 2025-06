Dve čínske lietadlové lode v Tichomorí preukazujú rozpínavosť Číny, myslí si Taiwan

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Taiwanské ministerstvo národnej obrany prostredníctvom agentúry AP)

TCHAJ-PEI - Dve čínske lietadlové lode, ktoré sa v sobotu v Tichomorí prvýkrát pohybovali obe, signalizujú rozpínavosť Pekingu. Podľa agentúry Reuters to dnes vyhlásil taiwanský minister obrany Wellington Koo.

Japonské ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že sa čínska lietadlová loď Šan-tung so štyrmi ďalšími loďami pohybovala cez víkend v japonských ekonomických vodách blízko tichomorského atolu Okinotori. Ďalšia čínska lietadlová loď Liao-ning so sprievodnými plavidlami potom vplávala do výlučnej ekonomickej zóny Japonska v Tichom oceáne, ktorú následne opustila.

"Preplávanie od prvého ostrovného reťazca k druhému vysiela jednoznačný politický signál a ukazuje čínsku expanzívnu povahu," povedal minister Koo. Ako prvý ostrovný reťazec býva označovaná oblasť od Japonska až po Taiwan, Filipíny a Borneo, zatiaľ čo druhý ostrovný reťazec sa rozkladá ďalej na východ v Tichom oceáne a zahŕňa napríklad americký Guam.

Čína uvádza, že ide o rutinné cvičenia

Čínske námorníctvo uvádza, že operácie jej lodí boli rutinným cvičením, ktoré nebolo zamerané proti žiadnej konkrétnej krajine alebo regiónu. Krajina, ktorá zdokonaľuje svoje schopnosti operovať stále ďalej od svojho pobrežia, má dve lietadlové lode, tretia teraz prechádza námornými skúškami.

Taiwančínske námorné aktivity sleduje a v tejto súvislosti dnes uviedol, že asi desiatka zo 66 stíhačiek Lockheed Martin F-16V, ktoré si objednal v Spojených štátoch, by mala doraziť tento rok a zvyšok v budúcom roku.

Peking považuje Taiwan za vzbúreneckú provinciu a za legitímnu súčasť svojho územia. Podľa čínskej oficiálnej politiky "jednej Číny" na ostrove neexistuje samostatná politická entita. Taiwan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastnú vládu a voľby.