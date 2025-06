Šokujúce VIDEO turistov v Tatrách: Hazardovanie s ľudskými životmi, z vrcholu štítu zhodili obrovský balvan!

Nezodpovedné a hazardné konanie dvoch mužov v Tatrách (Zdroj: Facebook/Tatromaniak)

Pod príspevkom na sociálnej sieti sa spustila lavína komentárov. A hoci si mnohí doteraz mysleli, že vybrať sa do Tatier v šľapkách, či inej letnej obuvi je vrcholom nezodpovednosti, toto video je dôkazom, že ľudská hlúposť nepozná hraníc. Na videu je zrejmé, ako turista kopne do obrovského kameňa priamo na štíte Tatier.

Druhý muž všetko zaznamenáva na mobilný telefón, no ani jeden z nich nepomyslel na fakt, že táto nezodpovedná forma zábavy mohla niekomu vziať aj život. „Čo to máte v hlavách. S trochou šťastia môže takáto ukážka hlúposti stáť niekoho život. Raz som si to pozrel a nemôžem tomu uveriť,“ napísal jeden z komentujúcich.

Video sa okamžite stalo virálnym a začalo sa šíriť aj na ďalších profiloch na sociálnych sieťach. A hoci autor príspevku nebol uvedený, sám sa v komentároch priznal. V tom momente však spustil ďalšiu vlnu komentárov, ktorí na mužovi nenechali ani nitku suchú. „Keď si myslíte, že v horách už nikto neporazí topánky na podpätku, igelitové tašky, či žabky, tak príde toto...,“ napísal ďalší z komentujúcich. Príspevok si len hodinu od zverejnenia vyslúžil 900 komentárov. Otázne zostáva, či sa muži poučili a z prudkej reakcie verejnosti zistili, akého riskantného konania sa dopustili.