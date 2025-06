Z priateľov nepriatelia! Trump pohrozil Muskovi: Ak podporí demokratov, pocíti následky

Prezident USA Donald Trump v Oválnej pracovni Bieleho domu (Zdroj: TASR/AP Photo)

„Ak to urobí, bude za to musieť niesť dôsledky,“ povedal šéf Bieleho domu v telefonickom rozhovore pre NBC News, avšak neuviedol, aké dôsledky to budú. „Ak to urobí, bude musieť znášať veľmi vážne dôsledky,“ dodal.

Z veľkých spojencov sa stali kritici

Trump tiež povedal, že nemá záujem napraviť svoj vzťah s Muskom, po tom, čo vo štvrtok vyšli na verejnosť spory medzi americkým prezidentom a jedným z jeho najväčších podporovateľov v predvolebnej kampani - Muskom. Trump uviedol, že je „veľmi sklamaný“ Muskovou kritikou balíka daňových a výdavkových škrtov označovanom ako „One Big, Beautiful Bill“. Musk následne vyhlásil, že bez jeho pomoci by Trump vlaňajšie prezidentské voľby nevyhral, a jeho konanie označil za „nevďak“.

Americký prezident v rozhovore tiež vyhlásil, že nemá v úmysle s Muskom hovoriť. Podľa vyjadrenia šéfa Bieleho domu je Musk „neúctivý voči úradu prezidenta“. Na piatok bol naplánovaný telefonát Trumpa a Muska, ktorý sa však podľa pracovníka Bieleho domu neuskutočnil. Telefonát naplánovaný Trumpovými asistentmi mal slúžiť na urovnanie nezhôd medzi prezidentom a Muskom.

Na otázku, či si myslí, že jeho vzťah s riaditeľom spoločností Tesla a SpaceX je ukončený, Trump odpovedal: „Predpokladám, že áno.“

Odchod z Trumpovej vlády

Musk 29. mája oznámil odchod z Trumpovej vlády. Jeho úlohou bolo z pozície špeciálneho zamestnanca vlády výrazne znížiť federálne výdavky.