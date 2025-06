Orbán otvorene: Ak by Putin chcel navštíviť Maďarsko, prijali by sme ho, ako sa patrí

Viktor Orbán (Zdroj: TASR/John Thys, Pool Photo via AP)

BUDAPEŠŤ/PARÍŽ - Keby ruský prezident Vladimir Putin prišiel do Maďarska, bol by patrične prijatý, vyhlásil v nedeľu večer predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v Paríži v rozhovore pre francúzsku televíziu LCI. Informuje o tom server index.hu.

Moderátor Darius Rochebin sa maďarského premiéra pýtal okrem iného na rusko-ukrajinskú vojnu. Podľa Orbána sa konflikt na Ukrajine globálne nerozšíri, pretože „Rusi sú na to príliš slabí, nedokážu poraziť ani Ukrajinu, takže by neboli schopní poriadne zaútočiť ani na NATO“. Na Ukrajine je podľa neho najprv potrebné uzavrieť prímerie a potom mier. „Ani Európania, ani Ukrajinci sa nedokážu s Rusmi dohodnúť, preto by bola potrebná dohoda medzi Rusmi a Američanmi,“ dodal.

Maďarsko rozumie dejinám Ukrajiny lepšie ako Francúzsko, poznamenal Orbán. „Domnievame sa, že Rusov nemusíte mať radi, ale musíte sa s nimi dohodnúť,“ podčiarkol maďarský ministerský predseda a dodal, že Rusi rozumejú iba jazyku sily, takže Európa musí byť silná. Z rozhovoru podľa servera telex.hu vyplynulo, že by Orbán rád videl Putina v Budapešti. „Ak sa rozhodne, že príde do Maďarska, privítame ho tak, ako sa patrí,“ uzavrel.