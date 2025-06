Vážna nehoda autobusu v Česku: Hlásia viac ako 20 zranených detí! Zasahovali záchranári

(Zdroj: X/ Hasiči Olomouc )

JESENÍK - Pri nehode autobusu pri Zlatých Horách na Jesenicku sa dnes zranilo 21 detí a učiteľka. Zranenia nie sú vážne, záchranári deti a učiteľku prevážia do nemocníc v Jeseníku a Krnove. Autobus zišiel z cesty a narazil do stromu, informovala na sociálnej sieti X polícia. Autobus má po náraze do stromu poškodenú prednú časť vedľa vodiča. Pri nehode zasahujú českí a poľskí hasiči, zdravotnícka záchranná služba a policajti.