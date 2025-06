Chlapec zomrel po vytrhnutí zuba! Pochybila lekárka aj nemocnica, rozhodol súd: Musia zaplatiť odškodné

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Udalosť sa stala v roku 2017. Chlapca bolel zub, rodičia pre neho vyhľadali ošetrenie postupne ako u stomatologičky, v nemocniciach či na pohotovosti. V poslednej z nich lekárka postihnutý zub vytrhla, nerozpoznala však sepsu, teda otravu krvi z infekcie. Zápal bol v pokročilom štádiu, chlapec neskôr zomrel.

Samosudkyňa Michaela Silnická uviedla, že bola porušená povinnosť. "Lekári nepostupovali na základe súčasných poznatkov lekárskej vedy," uviedla samosudkyňa. Povedala, že podľa odborného posudku mali ošetrujúci lekári vytrhnúť postihnutý zub už na začiatku. Nasadené tiež mali byť podstatne silnejšie antibiotiká. Uviedla, že zariadenia vinu odmietajú, podľa nich neporušili žiadne povinnosti.

Rodičia obehali viacero lekárov, chlapec napriek tomu zomrel

Rodičia boli so synom najskôr u ošetrujúcej lekárky, ktorá zub prečistila a nasadila antibiotiká. Pretože bolesti neskôr neustúpili, boli s chlapcom v Úrazovej nemocnici. Aj v nej zub prečistili a nasadili antibiotiká. Rodičia so synom potom znovu absolvovali vyšetrenie u lekárky, neskôr kvôli zhoršujúcemu sa stavu chlapca s ním boli vo Fakultnej nemocnici Brno. Tam ale nešlo o stomatologické vyšetrenie, chlapec mal horúčky a zvracal. Následne kvôli zubu vyhľadali ošetrenie vo Fakultnej nemocnici pri sv. Anny, kde chlapcovi zub vytrhli a spolu s ním aj ďalší zub. Z nemocnice ho prepustili do domácej starostlivosti, chlapec ale neskôr zomrel.

Odškodné majú nerozdielne zaplatiť ošetrujúca lekárka, Úrazová nemocnica v Brne a Fakultnej nemocnice pri sv. Anny. Hovorca svätoanenskej nemocnice Jiří Erlebach povedal, že zariadenie sa k rozhodnutiu zatiaľ nebude vyjadrovať, nemá ho k dispozícii. Žaloba pôvodne mierila aj na Fakultnú nemocnicu Brno, žalobcovia ju ale zobrali späť. Pôvodne tiež žiadali viac peňazí, a to 1,25 milióna českých korún (cca 48-tisíc eur) pre každého. Vzhľadom na to, že chlapec mal ale viac kazov, rodičia v tomto uznali, že jeho starostlivosť zanedbali a požadovanú čiastku znížili.