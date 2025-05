Vedci vyvinuli povlak proti baktériám a vírusom: Aktivuje ho svetlo

použitie infračerveného svetla u zubárky (Zdroj: Getty Images / MilanMarkovic)

OLOMOUC - Vedci z olomouckého inštitútu Catrin spolu so švajčiarskymi odborníkmi vyvinuli špeciálny povlak, ktorý by mal zabezpečiť ľahké ničenie baktérií a vírusov. Jeho antimikrobiálny účinok možno aktivovať infračerveným svetlom. Materiál je podľa nich šetrný k pokožke aj životnému prostrediu a mohol by sa stať zbraňou v boji proti baktériám odolným voči antibiotikám. Prvé praktické využitie sa pripravuje v zubnom lekárstve, povedali ČTK zástupcovia Univerzity Palackého v Olomouci, pod ktorú inštitút spadá. Na výskume sa podieľali aj odborníci z Vysokej školy banskej a hutníckej v Ostrave.

Ekologický a biokompatibilný nový materiál bez prítomnosti kovov je určený na rýchle a lokálne ničenie mikroorganizmov. Jeho základom je polyvinylalkohol, čo je biokompatibilný plast, ktorý sa bežne používa napríklad v potravinárskom priemysle. „Do tejto matrice bola zabudovaná špeciálne syntetizovaná kyselina grafénová obohatená dusíkom, ktorá má vďaka svojim chemickým vlastnostiam významný antimikrobiálny potenciál. Plný účinok je viditeľný pri ožiarení blízkym infračerveným svetlom,“ povedal Radek Zbořil, ktorý sa podieľal na výskume. Podľa neho materiál uplatňuje dvojitú stratégiu a teda premieňa svetelnú energiu na teplo, ktoré zabíja baktérie, ale zároveň vytvára kyslíkové radikály, ktoré narúšajú membrány patogénov.

Výhodou tohto prístupu je podľa neho to, že je úplne odlišný od mechanizmu účinku klasických antibiotík. Materiál tak chráni pred širokým spektrom mikroorganizmov bez toho, aby prispieval k vzniku rezistencie. „Naše laboratórne testy jednoznačne potvrdili účinnosť materiálu proti baktériám aj vírusom. Na použitie týchto inovácií sú ideálne najmä povrchy, ktoré prichádzajú do častého kontaktu s infekčnými pôvodcami, ako sú napríklad kľučky dverí v nemocniciach alebo vybavenie v operačných sálach,“ dodal Giacomo Reina zo švajčiarskeho centra EMPA.

Prvé praktické použitie nového povlaku sa vyvíja pre zubné lekárstvo. Švajčiarski vedci spolupracujú s Centrom pre zubné lekárstvo na univerzite v Zürichu na vývoji zubnej dlahy s pevne ukotvenou grafénovou kyselinou. Vďaka tomu, že blízke infračervené svetlo preniká tkanivom až do hĺbky niekoľkých centimetrov, možno dlahu umiestniť do úst, opakovane ju aktivovať vonkajším zdrojom svetla a ničiť mikroorganizmy v ústach, kde je mikroflóra mimoriadne odolná. Zložité bakteriálne spoločenstvá sa totiž skrývajú v ťažko prístupných zákutiach, chránené vrstvou vlastného hlienu. „Antibiotiká a bežné dezinfekčné prostriedky len veľmi ťažko prenikajú do týchto biofilmov. To umožňuje baktériám ničiť zuby alebo dokonca spôsobovať vážne infekcie na iných miestach v tele,“ uvádza sa v projekte. Varovali, že baktérie odolné voči antibiotikám a nové vírusy predstavujú čoraz vážnejšiu hrozbu pre globálny systém zdravotníctva.