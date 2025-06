Historický moment: Straussov valčík poslali do vesmíru, vyslali ho ako rádiový signál

(Zdroj: Getty Images)

Skladba zaznela v podaní Viedenských symfonikov a vyslali ju ako rádiový signál z veľkej antény Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v Španielsku. Prenos do vesmíru bol zároveň oslavou 50. výročia založenia ESA. Udalosť sprevádzalo živé vystúpenie orchestra, ktoré streamovali na internete a verejných premietaniach vo Viedni, Madride a New Yorku.

„Digitalizovaný zvuk bude vysielaný do veľkej satelitnej antény v pozemnej stanici Cebreros ESA v Španielsku,“ uviedol pre AFP pred vystúúúpením generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher. Odtiaľ bude valčík „prenášaný formou elektromagnetických vĺn,“ doplnil rakúsky austróm. Skladbu vyslali rýchlosťou svetla (približne miliarda kilometrov za hodinu). Signál sa dostane k Mesiacu za 1,5 sekundy, na Mars za 4,5 minúty, k Jupiteru za 37 minút a na Neptún za štyri hodiny. Za približne 23 hodín a tri minúty sa dostane k americkej medziplanetárnej sonde Voyager 1 – najvzdialenejšiemu ľudskému výtvoru, ktorý sa momentálne nachádza vyše 24 miliárd kilometrov od Zeme v medzihviezdnom priestore.

Agentúra AP doplnila, že nejde o prvú akciu tohto druhu

V roku 2008 americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vyslal do vesmíru pieseň Across the Universe od skupiny Beatles. Vlani zase k Venuši smerovala skladba The Rain (Supa Dupa Fly) od Missy Elliott. V minulosti dokonca zaznela hudba aj priamo z Marsu – v roku 2012 tam NASA poslala skladbu Reach for the Stars od will.i.ama, ktorú rover Curiosity prehral a signál následne odvysielal späť na Zem.

AP pripomenula, že Valčík Na krásnom modrom Dunaji síce znel v kultovom sci-fi filme 2001: Vesmírna odysea od Stanleyho Kubricka z roku 1968, ale Straussove skladby sa nedostali do výberu rôznych zvukov a hudby zo Zeme, ktoré boli zaznamenané na pozlátené medené nosiče vyslané spolu s ihlou do vesmíru ako náklad sond Voyager 1 a Voyager 2. Spolu s návodom na použitie majú poslúžiť ako zvuková správa pre prípadných mimozemských príjemcov alebo budúcich ľudských objaviteľov.

Hudba dokáže prepájať ľudí naprieč časom

Viedenská turistická agentúra, ktorá iniciovala tento straussovský projekt, oznámila, že chce napraviť túto chybu, a preto chce vyslať do vesmíru aj "najznámejší valčík všetkých čias".Aschbacher vo vyhlásení k projektu uviedol, že hudba ako univerzálny jazyk dokáže prepájať ľudí naprieč časom a priestorom bez ohľadu na vek, miesto či kultúru. Vysielanie Straussovej hudby vníma ako spoločný kultúrno-technologický projekt, pričom Strauss reprezentuje umenie a ESA vedu. Podľa Aschbachera by sa táto ikonická skladba mohla stať akousi „hymnou“ pre tých, ktorí sa vydajú na cestu za hviezdami.