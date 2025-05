Pete Hegseth varuje pred hrozbou z Číny: Peking sa vraj reálne pripravuje na inváziu Taiwanu

Pete Hegseth (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

„Hrozba, ktorú Čína predstavuje, je skutočná a mohla by byť bezprostredná,“ povedal Hegseth na bezpečnostnom fóre s názvom Dialóg Shangri-La v Singapure a dodal, že Peking podľa neho „dúfa, že bude dominovať a kontrolovať“ Áziu. Hegseth zároveň upozornil, že čínska armáda sa „pripravuje na skutočnú situáciu“, keďže sa podľa neho pripravuje na potenciálnu inváziu na Taiwan.

„Je verejne známe, že (čínsky prezident) Si (Ťin-pching) nariadil svojej armáde, aby bola schopná invázie na Taiwan do roku 2027. PLA buduje armádu na to, aby to dokázala, každý deň na to trénuje a nacvičuje si skutočnú operáciu,“ povedal šéf Pentagónu v Singapure s odkazom na Čínsku Ľudovú oslobodeneckú armádu (ČLOA).

Výzva pre ázijských spojencov

Hegseth v sobotu zároveň vyzval ázijských spojencov a partnerov Washingtonu, aby vzhľadom na hrozbu zo strany Číny rýchlo zvýšili svoje vojenské výdavky. „Americkí spojenci v indicko-tichomorskej oblasti môžu a mali by rýchlo zmodernizovať svoju vlastnú obranu,“ povedal šéf Pentagonu na singapurskom dialógu Shangri-La a dodal, že „odstrašovanie nie je lacnou záležitosťou“.

Americký minister obrany zároveň vyhlásil, že Spojené štáty sú „späť“ v indicko-pacifickom regióne a aj tam „zostanú“. „Amerika je hrdá na to, že je späť v indicko-pacifickom regióne – a my tu zostaneme,“ povedal v prejave na tomto významnom medzivládnom bezpečnostnom fóre v Singapure a označil tento región za „naše prioritné miesto pôsobenia“.