Hegseth vyzval Austráliu, aby zvýšila výdavky na obranu

Pete Hegseth (Zdroj: SITA/AP Photo/Matias Delacroix)

Hegseth sa s Marlesom stretol popri konferencii Dialóg Shangri-La. Austráliu „s úctou“ vyzval, aby zvýšila výdavky na obranu, uviedol Marles po stretnutí v rozhovore pre austrálku verejnoprávnu televíziu ABC. Canberra v súčasnosti do obrany investuje približne dve percentá svojho HDP. Marles ozrejmil, že s Hegsethom nehovorili o konkrétnom čísle. Reuters však pripomína, že Pentagón v minulosti Austrálii odporučil investovať do obrany aspoň tri percentá HDP. Podľa premiéra Anthonyho Albaneseho by mohli austrálske výdavky v najbližšom desaťročí stúpnuť na 2,4 percenta.

Produkcia ponoriek zaostáva za cieľmi ministerstva obrany USA

Predmetom rozhovoru boli aj nákupy ponoriek. Austrália by mala do konca tohto roka Spojeným štátom vyplatiť dve miliardy dolárov na obstaranie troch jadrových ponoriek triedy Virginia. Ide o najväčší vojenský nákup v austrálskej histórii. Prvé stroje by mali do krajiny doraziť po roku 2030.

„Projekt AUKUS sa realizuje a hovorili sme o potrebe zachovať jeho dynamiku,“ povedal austrálsky minister obrany. „Chceme, aby sa výrazne zvýšila miera výroby, udržateľnosti a dostupnosti ponoriek triedy Virginia,“ vysvetlil. Reuters pripomína, že produkcia ponoriek zaostáva za cieľmi ministerstva obrany USA. Vo Washingtone sa preto obávajú, že ich predaj Austrálii môže obmedziť ich vlastné námorné spôsobilosti.