V otázke pripojenia sa k obrannej iniciatíve EÚ sme urobili veľký pokrok, uviedol kanadský premiér

Mark Carney (Zdroj: SITA/Justin Tang/The Canadian Press via AP)

"Z každého dolára kapitálových výdavkov na obranu ide 75 centov do Spojených štátov. To nie je múdre," zhodnotil aktuálnu situáciu premiér. Carney tvrdí, že rokovania s EÚ o pripojení Kanady k iniciatíve ReArm Europe „výrazne pokročili“ a konkrétne výsledky by rád videl do Dňa Kanady, ktorý pripadá na 1. júla.

ReArm Europe

ReArm Europe je súčasťou plánu EÚ na odstrašenie Ruska od potencionálnej agresie voči členským štátom. Počíta s investíciami do obrany a európskeho obranného priemyslu vo výške až 800 miliárd eur. O možnosti pripojiť sa k tejto iniciatíve Kanada rokuje od Carneyho nástupu do funkcie v polovici marca.

Zvyšovanie výdavkov na obranu v rámci NATO

Kanadský premiér sa vyjadril aj k zvyšovaniu výdavkov na obranu v rámci Severoatlantickej aliancie. „Na summite NATO sa bude od členských štátov žiadať, aby vynaložili viac prostriedkov a urobili viac pre vzájomnú obranu. Budeme sa na tom podieľať," prisľúbil Carney. Podotkol, že Kanada bude výdavky zvyšovať spôsobom prospešným pre ľudí. „Nie som zástancom toho, aby sme si vybrali ľubovoľné číslo a potom sa snažili vymyslieť, ako ho minúť,“ povedal.

CBC pripomína, že Ottawa v súčasnosti na obranu vynakladá iba 1,37 percenta svojho HDP. Nedosahuje tak ani aktuálny záväzok členských štátov na úrovni dvoch percent. Generálny tajomník NATO Mark Rutte už avizoval, že pre júnový summit v Haagu bude presadzovať zvýšenie obranných výdavkov na 3,5 percenta a ďalších 1,5 percenta na investície súvisiace s obranou, napríklad v rámci infraštruktúry.