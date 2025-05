Kanada bude môcť nový systém obrany využívať zadarmo, ak sa pripojí k USA, uviedol Trump

Americký prezident USA Donald Trump v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone (Zdroj: SITA/AP/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Kanada by sa mohla bezplatne pripojiť k jeho navrhovanému systému protiraketovej obrany „Golden Dome“ (Zlatá kupola pozn. TASR), no iba ak sa stane súčasťou Spojených štátov. V opačnom prípade by podľa Trumpa Kanadu účasť na tomto projekte stála 61 miliárd dolárov. Informuje o tom agentúra AFP.