Trump a Powell v Bielom dome diskutovali: TOTO bola téma

Stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie prezidenta, uvádza sa vo vyhlásení. „Predseda Powell nehovoril o svojich očakávaniach v oblasti menovej politiky okrem toho, že zdôraznil, že smerovanie politiky bude úplne závisieť od prichádzajúcich ekonomických údajov a od toho, čo to znamená pre výhľad,“ informovala centrálna banka.

Trump opakovane útočil na Powella

Trump opakovane útočil na Powella, ktorého do úradu nominoval počas svojho prvého funkčného obdobia, a viackrát vyhlásil, že by si želal jeho odchod z centrálnej banky. Šéf Fedu podľa vyhlásenia zdôraznil, že centrálna banka bude vykonávať svoj mandát v súlade so zákonom s cieľom podporovať maximálnu zamestnanosť a stabilné ceny a tieto rozhodnutia bude prijímať „výlučne na základe dôkladnej, objektívnej a nepolitickej analýzy“. Trump, ktorý na Powella útočil pre jeho neochotu znížiť úrokové sadzby, nedávno uviedol, že ho nemá v úmysle odvolať. Tlak na najvyššieho predstaviteľa centrálnej banky však znepokojil finančné trhy, ktoré očakávajú, že svoju prácu bude vykonávať nezávisle a bez politických zásahov.