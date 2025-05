Francúzski poslanci schválili prvé návrhy k eutanázii: Ide o začiatok dlhého legislatívneho procesu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Prvý z návrhov má dospelým nevyliečiteľne chorým ľuďom umožniť užiť smrtiace liečivo, a to aj bez pomoci lekára či zdravotnej sestry, ak to ich fyzický stav umožňuje. Musia mať aspoň 18 rokov a francúzske občianstvo, prípadne žiť v tejto krajine. Ich diagnózu, ako aj skutočnosť, že sa pre eutanáziu rozhodli z vlastnej vôle, by musel najskôr potvrdiť tím odborníkov. Na takýto postup by však nemali nárok ľudia so závažnými psychiatrickými ochoreniami či neurodegeneratívnymi poruchami, ako napríklad Alzheimerova choroba.

V Národnom zhromaždení za tento návrh hlasovalo 305 poslancov, proti bolo 199. Výsledok hlasovania privítal aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý ho na platforme X označil za „dôležitý krok“. Návrh teraz bude zaslaný do Senátu, hornej komory parlamentu, na ďalšiu diskusiu a hlasovanie.

Schvaľovanie môže trvať mesiace

Ako píše AP, celkové schvaľovanie legislatívy by mohlo trvať celé mesiace, nakoľko to je vo Francúzsku pomerne zdĺhavý a zložitý proces. Agentúra dodáva, že hlavné slovo bude mať v tomto smere napokon Národné zhromaždenie. Súbežne s týmto návrhom bol v utorok v dolnej komore parlamentu jednomyseľne prijatý aj ďalší legislatívny návrh o paliatívnej starostlivosti, ktorý má posilniť opatrenia cielené na zmiernenie bolesti a zachovanie dôstojnosti chorých.

Asistovaná samovražda je povolená len vo Švajčiarsku a niekoľkých štátoch USA. Tzv. aktívna eutanázia - za určitých podmienok - je už v súčasnosti legálna v Holandsku, Španielsku, Portugalsku, Kanade, Austrálii, Kolumbii, Belgicku a Luxembursku, pričom práve k týmto krajinám by sa mohlo pridať aj Francúzsko. Francúzska legislatíva dosiaľ umožňuje tzv. pasívnu eutanáziu, teda ukončenie umelého udržiavania životných funkcií, a od roku 2016 sú tamojší lekári oprávnení aj na vyvolanie „hlbokej a nepretržitej sedácie“ pre nevyliečiteľne chorých pacientov trpiacich bolesťami.