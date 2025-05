NEHODA ministerky Černochovej v centre Prahy! Médiá ju riešia pre KAUZU videa, ktoré malo črty predvolebnej kampane

Ministerka obrany ČR Jana Černochová uverejnila video, ktoré sa stalo predmetom diskusií (Zdroj: Instagram/cernochova_jana)

PRAHA – Česká ministerka obrany Jana Černochová mala v centre Prahy autonehodu. Podľa slov jej hovorcu sa zrazila s ďalším vozidlom. Okrem toho ju od minulého týždňa spomínajú české médiá v súvislosti so slávnostným podujatím k 80. výročiu konca druhej svetovej vojny, ktoré organizoval v Prahe český rezort obrany. Nešlo pritom o samotné podujatie, ale spôsob, akým ho ministerka spropagovala na sociálnych sieťach. Podľa viacerých kritikov má jej video priveľa prvkov predvolebnej kampane.

Ministerka obrany ČR Jana Černochová bola počas dnešného dňa v poobedných hodinách účastníčkou nehody v centre Prahy. Incident sa odohral na križovatke ulic Revoluční a Dlouhá. Polícia po príchode na miesto činu uviedla, že došlo k zrážke dvoch vozidiel.

"Môžem potvrdiť, že dnes v popoludňajších hodinách malo vozidlo pani ministerka v centre Prahy nehodu. Nikto z účastníkov nebol zranený," povedal českým Novinkám hovorca ministerstva obrany David Šíma.

Podľa polície došlo k stretu dvoch áut v križovatke, nehoda následne na zhruba desať minút zablokovala prevádzku električiek. Jedno z havarovaných vozidiel bolo vojenské.

Kauza s videom

Ministerstvo obrany Českej republiky lákalo minulý týždeň cez video ministerky Černochovej (ODS) na veľkolepú akciu 80. výročia konca druhej svetovej vojny, ktorá sa konala na pražských náplavkách. Video sa objavilo na sociálnych sieťach v utorok 20. mája, počas konania akcie.

"V prvom rade by som chcela poďakovať obidvom starostom za ich podporu pre našu akciu," hovorila ministerka vo videu. V dolnej časti videa je medzitým zobrazený viditeľný nápis: "Zadávateľ, spracovateľ; koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)"

Silné prvky predvolebnej kampane

Keďže tu nebolo spomenuté ministerstvo obrany ČR, príspevok a slová ministerky podľa Noviniek môžu nadobúdať dojem, že ide o akciu samotnej koalície. Okrem ministerky navyše video zdieľali politická strana ODS aj koalícia SPOLU. Na stránke ani sociálnych kanáloch rezortu obrany ČR sa video neobjavilo. Vyzerá to tak, akoby Černochová využila oficiálnu akciu armády ČR na propagáciu svojej osoby a strany a koalície, ktoré zastupuje.

"Milí Pražania a ľudia zo širokého okolia, všetkých vás pozývam na náplavku. Sme tu dnes až do šiestej, počasie nám zatiaľ praje. Tešíme sa a ďakujeme, že ste s nami," dodáva ministerka Černochová. Na konci videa sa navyše nezobrazí znak Českej republiky, ani názov rezortu obrany, ale logo SPOLU v zelenom poli. Takúto farbu zvolila koalícia pre nadchádzajúce októbrové voľby do Poslaneckej snemovne ČR.

Reakcia rezortu obrany

"Môžem (s určitosťou) vylúčiť, že by Vami zmienené video bolo vyrobené zamestnancom ministerstva obrany a následne prezentované v rámci komunikačných kanálov rezortu. Zároveň vylučujem aj to, že by v rámci tejto akcie došlo k akejkoľvek podpore niektorej z politických strán," vyjadril sa hovorca českého ministerstva obrany David Šíma. Ministerka Černochová sa v doterajšom priebehu odmietla na svoje konanie vyjadriť.

Vecou sa už začal zaoberať český Úrad pre dohľad nad hospodárením politických strán a hnutí. Zatiaľ sa však jasne nevyjadril. "Bude lepšie, keď k tejto veci zaujmeme s kolegami spoločné stanovisko," uviedol Jan Outlý, poverený kontrolou volieb.