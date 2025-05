Babiš pred súdom: Kauza Čapí hnízdo je politicky motivovaná, tvrdí český expremiér

Andrej Babiš (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

PRAHA - Český expremiér a predseda opozičného hnutia ANO Andrej Babiš v pondelok na Vrchnom súde v Prahe vyhlásil, že stíhanie v kauze Čapí hnízdo považuje za politicky motivované a ak by nebol v politike, nikdy by pred súdom nestál.

Pripomenul, že v kauze najskôr figurovalo 11 ľudí. Potom štátny zástupca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Jaroslav Šaroch v roku 2019 celé stíhanie zastavil. Krátko nato najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman toto rozhodnutie zrušil. Babiš označil Zemana za politického nominanta, ktorý ho nechal „účelovo stíhať na základe absurdného uznesenia“.

„Ak by som nebol v politike, nikdy by som tu nestál... Táto kauza vždy príde pred voľbami do Poslaneckej snemovne,“ podotkol expremiér a deväťročné stíhanie označil za absurdné. Dodal, že všetko v súvislosti s farmou Čapí hnízdo bolo podľa pravidiel. „Chcem povedať, že farma Čapí hnízdo nikdy žiadne európske peniaze nedostala. Dostala peniaze z českého rozpočtu,“ povedal Babiš s tým, že tieto peniaze aj vrátila.

Skritizoval aj súdneho znalca Vítězslava Hálka, ktorý by mal pred súdom vypovedať v utorok. Podľa slov Babiša je „podvodník“, ktorý robí posudky na objednávku. V závere svojej reči zdôraznil, že celý proces zásadne odmieta.

Podľa Babišovho advokáta je rozsudok prvostupňového súdu správny

V úvode popoludňajšej časti pojednávania vystúpil štátny zástupca vrchného štátneho zastupiteľstva Mojmír Frček, ktorý zdôvodňoval podanie odvolania. To ešte vlani podal štátny zástupca Mestského štátneho zastupiteľstva Jaroslav Šaroch. Frček uviedol, že obžaloba naďalej vníma vyčlenenie farmy Čapí hnízdo z Agrofertu ako účelové s cieľom získať dotáciu, na ktorú firma inak nemala nárok. V zdôvodnení odvolania kritizoval to, ako k dôkazom pristúpil prvostupňový súd, ktorý ich podľa jeho slov neposudzoval komplexne, ale jednostranne a v prospech obhajoby. Na jeho vystúpenie reagovali obhajcovia obžalovaných. Podľa Babišovho advokáta Michaela Bartončíka je rozsudok prvostupňového súdu správny a nemožno mu nič vyčítať.

Dokazovanie označil za komplexné a detailné a dodal, že neexistuje žiadny nový dôkaz, ktorý by sa dal odvolaciemu súdu predložiť. Obžaloba sa podľa neho opiera len o nepriame dôkazy, ktoré však netvoria uzavretú logickú reťaz. Kritizoval návrh štátneho zástupcu, aby vrchný súd opäť vypočul svedkov a prípad vrátil prvostupňovému súdu so záväzným právnym názorom uznávajúcim vinu obžalovaných. Zdôraznil, že odvolací súd takto nemôže ten prvostupňový zaviazať. Advokát Eduard Bruna označil obsah odvolania za „eklektickú zmes" dôkazov a úvah štátneho zástupcu o danej veci. „Pána štátneho zástupcu mám ako človeka veľmi rád, ale toto mu nevyšlo, je to zle,“ komentoval odôvodnenie odvolania Bruna. „Je tam toľko právnych chýb, že to odvolanie v tejto podobe nemôže obstáť,“ dodal. Po vyjadreniach Babiša aj Jany Nagyovej súd začal vykonávať listinné dôkazy. To sa však nepáčilo obhajcom a Michael Bartončík mal s predsedníčkou senátu krátku roztržku. Tá nakoniec vyhovela jeho požiadavke o dodanie zoznamu týchto dôkazov, aby na ne mohli reagovať. Následne pojednávanie odročila na utorok.