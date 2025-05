Holandský politik Wilders chce radikálne obmedziť migráciu: Predstavil desaťbodový plán

Geert Wilders zvíťazil v holandských voľbách. (Zdroj: SITA/AP Photo/Peter Dejong)

Ako píše agentúra AP, jeho návrhy ešte viac skomplikujú už aj tak krehké vzťahy vo vládnej štvorkoalícii. Tá vznikla po voľbách z roku 2023, v ktorých zvíťazila Wildersova Strana za slobodu (PVV) najmä vďaka prísľubom, že obmedzí migráciu. Wilders postavil svoju politickú kariéru na tvrdých protiislamských a protimigračných postojoch, pričom bol dlhodobo v opozícii. Teraz, keď je jeho strana súčasťou vlády, však tvrdí, že po mesiacoch rozhovorov a príliš opatrných krokoch zo strany koaličných partnerov na potlačenie migrácie mu už došla trpezlivosť.

Koalícia opätovne zaviedla hraničné kontroly

AP približuje, že koalícia v októbri opätovne zaviedla hraničné kontroly, obmedzila počet rodinných príslušníkov, ktorí sa môžu pripojiť k osobe, ktorá už získala azyl, a skrátila dĺžku platnosti udeľovaných víz. Podľa Wildersa však tieto opatrenia stále „nestačia na zvrátenie situácie“.

Líder PVV chce dočasne celkom zastaviť zlučovanie rodín žiadateľov o azyl, ktorým bol udelený štatút utečenca, a zároveň vracať do vlasti Sýrčanov, ktorí buď už požiadali o azyl, alebo sú v Holandsku vďaka vízam. Veľká časť Sýrie je totiž podľa Wildersa už bezpečná. Dodal, že migranti, ktorí boli odsúdení za násilné alebo sexuálne trestné činy, by mali byť deportovaní. Wilders tvrdí, že niektoré zo zmienených opatrení už prijali iné európske krajiny vrátane susedného Nemecka.

Ministri vládnej koalície sa budú musieť na návrhoch zhodnúť, než ich pošlú na schválenie do parlamentu. To by mohlo podľa AP znamenať aj otvorenie koaličnej dohody. Wilders vytvoril kabinet po náročných rokovaniach s pravicovo-liberálnou Ľudovou stranou slobody a demokracie (VVD) expremiéra Marka Rutteho, konzervatívnou Novou spoločenskou zmluvou (NSC) a Roľnícko-občianskym hnutím (BBB).