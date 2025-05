Cyprus spustí repatriačný program: Sýrskym žiadateľom o azyl bude platiť za ich návrat domov

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

Podľa ministra budú finančné stimuly pre rodiny, ktoré sa rozhodnú dobrovoľne vrátiť do Sýrie, k dispozícii od júna. Program repatriácie umožní jednej osobe z každej rodiny alebo páru získať špeciálne povolenie na pobyt na Cypre a pracovné povolenie platné dva roky. Rodiny, ktoré sa vrátia do Sýrie, dostanú 2000 eur pre manžela alebo manželku a po 1000 eur za každé dieťa. Program bude fungovať od 2. júna do 31. augusta.

Do Sýrie sa z Cypru vrátilo približne 2400 osôb

Do Sýrie sa už medzičasom z Cypru vrátilo približne 2400 osôb. Ďalších 2500 ich na Cypre buď stiahlo žiadosť o azyl, alebo sa vzdali štatútu chránenej osoby. Cyperský minister dodal, že tento program sa spúšťa v koordinácii s Európskou úniou. AFP v tejto súvislosti pripomenula, že Cyprus je jednou z najviac zaťažených krajín EÚ v pomere na obyvateľa, pokiaľ ide o prijímanie sýrskych migrantov.

Minister poznamenal, že po zosadení prezidenta Bašára Asada v decembri 2025 zažíva Sýria prechodné obdobie po rokoch občianskej vojny. „Úspešná obnova krajiny (po vojne) závisí od politickej vôle, medzinárodnej spolupráce a – čo je najdôležitejšie – od aktívnej účasti samotného sýrskeho ľudu,“ vyhlásil Joannidis.

Cyprus poskytol azyl tisícom Sýrčanov utekajúcim pred občianskou vojnou, ktorá v ich vlasti vypukla v roku 2011. Tento ostrov sa nachádza menej ako 200 kilometrov od pobrežia Sýrie a Libanonu a je už dlho na tranzitnej trase pre utečencov, ktorí sa na riskantnú plavbu cez Stredozemné more vydávajú v nádeji na lepší život v Európe.