Zavedenie 50-percentných ciel sa zatiaľ nekoná! Trump súhlasil s návrhom šéfky Európskej komisie

Donald Trump a Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/AP/Virginia Mayo, SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

BRUSEL - Americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že súhlasí s návrhom predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej na odloženie zavedenia 50-percentného cla na dovoz tovarov z EÚ do 9. júla, ktorý mu predostrela v nedeľňajšom „veľmi príjemnom telefonáte“. Pred nástupom do lietadla Air Force One zároveň dodal, že vyjednávacie tímy sa „rýchlo stretnú a uvidia, či sa nám podarí niečo vymyslieť“, informuje AFP.