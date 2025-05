Česká polícia počas slintačky nevpustila zo Slovenska 46 nákladných áut

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Milan Drozd)

PRAHA - Česká polícia počas obdobia kontrol na hraniciach so SR, ktoré Česko zaviedlo ako prevenciu pred zavlečením nákazy slintačky a krívačky (SLAK), odoprela vstup do krajiny 46 nákladným autám. Celkom skontrolovala viac než 500.000 áut. Uviedla to v piatok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.