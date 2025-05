Babiš počas výpovede znalca krútil hlavou: Bez Agrofertu by projekt Čapí hnízdo podľa neho neprežil

Andrej Babiš (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

„Projekt bol extrémne rizikový, čo sa týka návratnosti, a bez objemných príjmov z reklamy by bol samostatne neufinancovateľný,“ vyhlásil Hálek. Tržby FČH boli podľa jeho slov marginálne a nebolo známe, z akých zdrojov bude projekt spolufinancovaný. Príjmy z reklamy pochádzali podľa jeho slov od firiem Agrofertu a pozastavil sa nad tým, že táto reklama sa nachádzala len v areáli FČH. Popiera to podľa neho zmysel reklamy, aby sa o danej službe či produkte dozvedelo čo najviac ľudí. „Ono sa to len ako reklama tvári,“ uviedol. Podotkol tiež, že FČH nebola nezávislým podnikom, ako to obhajoba tvrdí, pretože aj banka, ktorá jej poskytla úver (HSBC), jej ho dala len preto, lebo ju brala ako súčasť Agrofertu.

Babišov obhajca Michael Bartončík znalcovi kládol desiatky otázok týkajúcich sa toho, akým spôsobom vypracovával posudok, a snažil sa spochybniť znalcovu dôveryhodnosť. Okrem iného tvrdil, že Hálek nemal dostatočné oprávnenie na to, aby sa v posudku vyjadroval k niektorým konkrétnym témam. Voči tomu sa znalec ohradil. Babišov advokát podotkol, že Hálkove odpovede v ňom vzbudzujú „tie najväčšie obavy“, čo sa týka kvality a relevancie posudnku. Babiš počas výpovede znalca dával najavo nesúhlas - krútil hlavou, zdvíhal obočie, gestikuloval a občas sa slovám znalca zasmial a komentoval ich. Sudkyňa ho upozornila, aby sa zdržal poznámok.

Hálek je klamár a hanba justície, tvrdí Babiš

Slovo dostal ako posledný. „Už tretíkrát sme si vypočuli výpoveď tohto klamára,“ začal svoj komentár k znalcovi Babiš. „Pre mňa je pán Hálek nedôveryhodný,“ vyhlásil a znalca označil za hanbu českej justície. „Obvinili 11 ľudí, celú moju rodinu. A tento človek za to môže. A zas tu stojí, to je škandál. Je absolútne nedôveryhodný, nerozumie tomu a hovorí tu o prepojení?“ rozčuľoval sa expremiér. Dodal, že Hálek musel vedieť o tom, že existuje dohoda o spolupráci medzi FČH a holdingom Agrofert. Podľa Babiša to nebolo nič tajné. „Je to len objednávka na Babiša a tento človek to zariadil, lebo priniesol ten nezmyselný, zmanipulovaný posudok,“ dodal.

Novinárom po skončení pojednávania povedal, že Hálek je „podvodník“, ktorý robí posudky na objednávku. Pripomenul, že v minulosti sa firmou Česká znalecká, za ktorú Hálek tento posudok vypracoval, zaoberalo ministerstvo spravodlivosti. Podľa Babiša firma funguje „veľmi čudne“.

Na súde podľa Babiša nezaznelo nič nové. Naopak, z výpovede svedka Jana Bareša, ktorý na FČH pôsobil ako stavebný dozor, vraj ešte jasnejšie vyplynula expremiérova nevina. „A to, že niekto hovorí, že tam bolo prepojenie na Agrofert – no samozrejme. Za to aj farma dostala dobré body, lebo tam bolo ručenie úveru a bola tam spolupráca. Takže to nie sú nové veci,“ dodal Babiš. Avizoval, že na súd určite príde aj v stredu.