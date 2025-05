Severná Kórea odpálila niekoľko striel s plochou dráhou letu smerom k Japonskému moru

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service)

Dnešný raketový test nasledoval po tom, čo Pchjongjang 8. mája vypálil balistické rakety rovnakým smerom. Raketový test vtedy osobne riadil severokórejský vodca Kim Čong-un, aby posilnil vojenskú schopnosť jadrového protiútoku, informovala nasledujúci deň oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA.

Napätie na Kórejskom polostrove sa v posledných mesiacoch stupňuje. Kim Čong-un urýchľuje vývoj jadrového a raketového programu a dodáva zbrane a vojakov na podporu ruskej vojny na Ukrajine. Spojené štáty, Južná Kórea a ich spojenci vyjadrili obavy, že Moskva by mohla Pchjongjangu poskytnúť na oplátku vyspelú zbrojnú technológiu. To by ďalej zvýšilo hrozbu, ktorú predstavuje severokórejský jadrový a raketový program, napísala dnes agentúra AP.