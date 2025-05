Severná Kórea dokončila rekonštrukciu železničnej stanice, ktorá krajinu spája s Ruskom

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

PCHOJNGJANG - Severná Kórea dokončila rekonštrukciu svojej severovýchodnej železničnej stanice, ktorá spája krajinu s Ruskom. S odvolaním sa na severokórejskú štátnu agentúru KCNA to dnes napísala agentúra Jonhap. Pchjongang s Moskvou nedávno tiež oznámili, že na budúci rok dokončia nový most spájajúci obe krajiny.

V stredu sa konala slávnostná ceremónia pri príležitosti dokončenia rekonštrukcie stanice, ktorá je necelý kilometer od rieky Tuman v meste Tumangang. To sa nachádza pri hraniciach s Čínou a Ruskom a vedie z neho železničné spojenie cez Most priateľstva do približne tri kilometre vzdialeného ruského mesta Chasan.

"Keďže bola zastávka Rieka Tuman postavená v súlade so svojím poslaním slúžiť ako hraničná vstupná brána, je teraz schopná zaručiť komfort cestujúcich na vysokej úrovni a prispieť k modernizácii železnice," napísala KCNA.

V deň ceremónie sa tiež v Pchjongjangu stretli námestník severokórejského ministerstva verejnej bezpečnosti Ri Song-čol a námestník ruského ministerstva vnútra Vitalij Šulika, ktorí podľa KCNA hovorili o spolupráci bezpečnostných agentúr oboch krajín.

Úradník juhokórejského ministerstva pre zjednotenie uviedol, že by súčasťou renovácie mohla byť modernizácia colných služieb pre dovoz a vývoz. Zastávka by podľa neho tiež mohla zvýšiť prepravu ľudí a materiálu medzi oboma krajinami, ku ktorej dochádza od konca minulého roka, keď bola železničná doprava medzi Tumangangom a Chasanom obnovená.

Po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 sa Moskva a Pchjongjang začali viac zbližovať. Severná Kórea podľa pozorovateľov Rusku poskytla milióny delostreleckých granátov a vyslala tam 14.000 svojich občanov, aby pomohli ruským silám vytlačiť Ukrajincov z ruskej Kurskej oblasti. KĽDR podľa médií na oplátku získava technologickú pomoc z Ruska, ktorú použila napríklad pri konštrukcii svojho torpédoborca predstaveného na konci apríla.