USA uskutočnili prvý samodeportačný let pre nelegálnych migrantov: Dočasná právna ochrana pre Venezuelčanov skončila

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Hans-Maximo Musielik, File)

WASHINGTON - V pondelok odletela zo Spojených štátov do Hondurasu a Kolumbie prvá skupina migrantov bez dokladov, ktorá pristúpila na dobrovoľný odchodom z krajiny. Americká vláda pre nich zabezpečila let a poskytla im finančnú čiastku 1000 dolárov, uviedlo Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov. Informuje agentúra AFP.

Na palube „dobrovoľného chartrového letu“ sa nachádzalo celkovo 64 migrantov“, upresnilo ministerstvo. „Poskytla sa im pomoc pri vycestovaní, príspevok vo výške 1000 dolárov a zároveň si do budúcna zachovajú možnosť legálneho návratu do Spojených štátov,“ vysvetlilo. Do Hondurasu odcestovalo 38 osôb a do Kolumbie zvyšných 26.

Ministerka vnútornej bezpečnosti Spojených štátov Kristi Noemová vyzvala ďalších prisťahovalcov bez dokladov v USA, aby využili možnosť, ktorú ministerstvo ponúka pod názvom „Projekt návrat domov“. „Prevezmite kontrolu na svojím odchodom a získajte finančnú podporu na návrat domov,“ povedala Noemová. „Ak tak neurobíte, hrozia vám pokuty, zadržanie, deportácia a nikdy sa (sem) nebudete môcť vrátiť,“ zdôraznila ministerka.

„Pokiaľ ste v tejto krajine nelegálne, zvoľte si teraz samodeportáciu a zachovajte si možnosť potenciálneho návratu legálnou, správnou cestou,“ dodala Noemová. Trump už v rámci prezidentskej kampane sľuboval, že deportuje milióny migrantov bez potrebných dokladov. Viaceré jeho dekréty týkajúce sa prisťahovalectva sa však stretli s nesúhlasom sudcov naprieč celou krajinou, pripomína AFP.

Najvyšší súd USA povolil ukončiť dočasnú právnu ochranu pre Venezuelčanov

Najvyšší súd Spojených štátov v pondelok povolil vláde prezidenta Donalda Trumpa ukončiť dočasnú právnu ochranu pre približne 350-tisíc Venezuelčanov, ktorá bráni v ich deportácii z USA. Informuje agentúra AFP. Najvyšší súd vyhovel žiadosti ministerky pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemovej o zrušenie dočasného chráneného štatútu pre Venezuelčanov. Medzitým prebieha na súde nižšej úrovne odvolacie konanie.

Zákon umožňuje udeliť štatút cudzincom, ktorí sa nemôžu bezpečne vrátiť domov z dôvodu vojny, prírodných katastrof alebo pre iné „mimoriadne“ okolnosti. Vláda exprezidenta Joea Bidena predĺžila štatút pre Venezuelčanov o 18 mesiacov tesne pred nástupom Trumpa do úradu. Rozhodnutie odôvodnila pretrvávajúcou krízou vo Venezuele, ktorej vládne prezident Nicolás Maduro.

Federálny sudca v Kalifornii v marci dočasne pozastavil plány Trumpovej vlády na zrušenie štatútu venezuelským občanom. Sudca Edward Chen z obvodného súdu v San Franciscu uviedol, že plán by mohol byť „rasistický“. „Konanie na základe negatívneho skupinového stereotypu a zovšeobecnenie takéhoto stereotypu... je klasickým príkladom rasizmu,“ ozrejmil Chen.

Venezuelsko-americká aktivistka Adelys Ferro v pondelok odsúdila rozhodnutie Najvyššieho súdu. Poukázala tiež na to, že ministerstvo zahraničných vecí USA naďalej uvádza pre Venezuelu bezpečnostné odporúčanie 4. stupňa. Ide o najvyššiu úroveň varovania pred vycestovaním do krajiny, píše AFP.

Trump už v rámci prezidentskej kampane sľuboval, že deportuje milióny migrantov bez potrebných dokladov. Viaceré jeho dekréty týkajúce sa prisťahovalectva sa však stretli s nesúhlasom sudcov naprieč celou krajinou, pripomína AFP.