Časť opozície bojkotuje parlamentné voľby vo Venezuele; caprilesovci kandidujú

Nicolás Maduro (Zdroj: TASR/AP Photo/Ariana Cubillos)

„Musíme voliť ako akt odporu, ako akt boja,“ vyhlásil Capriles, ktorý kandiduje za poslanca parlamentu, informuje agentúra AFP. Vo voľbách sa rozhoduje o rozdelení 285 poslaneckých mandátov Národného zhromaždenia a o 24 guvernéroch, vrátane postu v regióne Essequibo, o ktorý sa Venezuela sporí s Guyanou. Volebné miestnosti sa otvorili o 06:00 h miestneho času (12:00 h SELČ), ale väčšina z tých v centre Caracasu zostávala v prvej hodine prázdna, len s niekoľkými voličmi, konštatovala AFP. AFP poznamenala, že ide o veľký kontrast v porovnaní s prezidentskými voľbami z leta 2024, ktoré sprevádzal veľký záujem voličov, ale poznačili ich aj násilnosti a obvinenia z podvodu, keď si Maduro robil nárok na tretie funkčné obdobie.

Volebné miestnosti sa oficiálne zatvárajú o 18:00 (00:00 h SELČ), no v prípade záujmu voličov o hlasovanie, zostanú otvorené dlhšie. Prípravy na voľby prebiehali v napätej atmosfére. V deň hlasovania bolo do hliadkovania po celej krajine nasadených viac ako 400.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. AFP doplnila, že venezuelské úrady v piatok zadržali Machadovej blízkeho spojenca Juana Pabla Guanipu, ktorý je podozrivý z vedenia „teroristickej siete“ plánujúcej narušiť hlasovanie. Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello spojil Guanipu s ďalšími 50 zadržanými označenými za žoldnierov cudzích mocností. Venezuela tvrdí, že podozriví prišli z Kolumbie, s ktorou preto až do skončenia volieb uzavrela hranicu.

„Unesený režimom“

Guanipa je ďalším opozičným lídrom prenasledovaným režimom vo Venezuele. Opozičný prezidentský kandidát Edmundo González Urrutia utiekol do Španielska po vypísaní odmeny na jeho dolapenie. Po Guanipovom zadržaní sa na jeho konte na sieti X objavil status, v ktorom sa uvádza, že bol „unesený režimom“, ale že bude napriek tomu pokračovať v boji proti diktatúre. Nedeľné voľby sa konajú v čase, keď venezuelská ekonomika – kedysi pýcha Latinskej Ameriky, ktorá je teraz v troskách kvôli zlým manažérskym rozhodnutiam a sankciám – čelí ďalším problémom. Americký prezident Donald Trump totiž napr. zrušil povolenie pre ropnú spoločnosť Chevron na pokračovanie v ťažbe venezuelskej ropy, čím Madurova vláda môže prísť o poslednú finančnú záchranu. Washington tiež zrušil ochranu pred deportáciou pre 350.000 venezuelských migrantov v USA a stovky ďalších presunul do väzenia v Salvádore.

Napriek týmto tlakom Maduro odmieta ustúpiť a pokračuje v konfrontácii so svetom aj susednými štátmi, uviedla AFP a dodala, že obzvlášť sú sledované voľby do parlamentu a hlasovanie o guvernérovi štátu Essequibo, ktorý síce spravuje Guyana, ale Venezuela pohrozila jeho čiastočnou anexiou.