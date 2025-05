MIMORIADNY ONLINE Putin na rokovania s Ukrajinou nepríde! Delegáciu povedie tento muž: Rusko útočí na Sumy, hlásia obete

Na snímke ukrajinskej pohotovostnej služby hasiči hasia požiar po ruskom nálete v obci Bilopilja v Sumskej oblasti na Ukrajine v stredu 14. mája 2025. (Zdroj: SITA/Ukrajinská pohotovostná služba prostredníctvom agentúry AP)

6:20 Ministri zahraničia krajín Severoatlantickej aliancie dnes v tureckej Antalyi budú na neformálnom zasadnutí obsahovo pripravovať júnový summit NATO v Haagu, pričom kľúčovou témou bude euroatlantická bezpečnosť. Očakáva sa, že hlavnými bodmi dnešného rokovania budú ruská agresia proti Ukrajine a tiež výdavky na zbrojenie.

6:15 Európa musí pomocou sankčných balíkov hľadať ďalšie spôsoby, ako obmedzovať ruskú ekonomiku a ako znižovať schopnosť Moskvy viesť vojnu. V rozhovore to ČTK povedal minister zahraničných vecí Ján Lipavský (nestr. ). Kľúčové európske krajiny v poslednom čase hrozia ďalšími sankciami v prípade, že Rusko nepristúpi na rokovania o prímerí.

"Ďalšie sankčné balíky sú o tom, že musíme hľadať ďalšie spôsoby, ako obmedzovať ruskú ekonomiku, akým spôsobom im znižovať schopnosť viesť vojnu," poznamenal Lipavský. Zástupcovia členských štátov EÚ sa v stredu zhodli na 17. balíku protiruských sankcií, dve krajiny však ešte obmedzenia konzultujú so svojimi národnými parlamentmi. Podľa diplomatických zdrojov ČTK to však neznamená, že by balík blokovali. Nejde o Maďarsko ani Slovensko, ktoré majú tradične k sankciám proti Rusku výhrady, ale o Švédsko a Fínsko.

Zelenskyj príde osobne do Turecka

Ďalšími členmi delegácie sú podľa vyhlásenia Kremľa námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Galužin, námestník ruského ministra obrany Alexander Fomin a riaditeľ ruskej vojenskej rozviedky GRU Igor Kosťukov. Okrem nich je na zozname členov delegácie podľa TASS niekoľko expertov.

Ruská tlačová agentúra informuje, že dokument o zložení delegácie podpísal Putin v stredu, teda len deň pred plánovanými rokovaniami. Vo štvrtok by sa v tureckom Istanbule mali konať rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré počas uplynulého víkendu navrhol šéf Kremľa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na návrh zareagoval vyhlásením, že do Turecka pricestuje osobne a na to isté vyzval aj Putina.

Možnosť svojej účasti nechal v stredu otvorenú aj americký prezident Donald Trump, ktorý je aktuálne v Katare a vo štvrtok by mal pricestovať do Spojených arabských emirátov. Biely dom oficiálne oznámil, že do Istanbulu pôjde za USA šéf rezortu diplomacie Marco Rubio, ako aj osobitní vyslanci Steve Witkoff a Keith Kellogg.

Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v utorok ozrejmil, že Zelenskyj sa v Istanbule nestretne so žiadnym ruským predstaviteľom okrem Putina. Zelenskyj v stredu povedal, že Ukrajina je pripravená na „akýkoľvek formát“ rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Dodal však, že v súvislosti s možnými štvrtkovými rozhovormi v Istanbule budú ďalšie kroky Kyjeva závisieť od toho, kto tam za Rusko príde.

TASS píše, že Kremeľ si od štvrtkových rokovaní sľubuje nadviazanie na dialóg, ktorý obe strany viedli krátko po začiatku vojny v roku 2022. Jermak v utorok vyhlásil, že Ukrajina je za rokovania s Ruskom, ale trvá na tom, aby bolo pred ich začiatkom nastolené prímerie.

Rusko opäť útočilo na Sumy, hlásia najmenej tri obete

Najmenej traja ľudia v stredu zahynuli pri ruskom raketovom útoku na ukrajinské mesto Sumy, oznámil gubernátor Sumskej oblasti Oleh Hryhorov na sieti Facebook. Informuje správa z agentúry Reuters.

Ruská raketa podľa guebernátora zasiahla priemyselný objekt v tomto meste na severovýchode Ukrajiny. Sumská oblasť hraničí s ruskou Kurskou oblasťou a počas viac ako tri roky trvajúcej vojny je opakovane terčom ruských útokov, a to najmä v uplynulých mesiacoch, píše Reuters.

Ruský raketový útok na Sumy z 13. apríla tohto roku si vyžiadal najmenej 35 obetí vrátane dvoch detí a viac ako 110 osôb utrpelo zranenia. Dve balistické strely zasiahli centrum mesta, keď sa na uliciach schádzalo množstvo civilistov oslavujúcich Kvetnú nedeľu. Ukrajinská vláda po útoku odvolala vtedajšieho gubernátora Sumskej oblasti Volodymyra Arťucha, ktorého vo funkcii nahradil Hryhorov. Reuters pripomína, že Rusko odmieta, že by sa pri svojich útokoch zameriavala na civilistov.