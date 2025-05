Ruský prezident Vladimri Putin (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Mikhail Metzel)

Ak by sa svet opäť prepadol do ničivej vojny, Veľká Británia by sa ocitla na čele zoznamu cieľov ruských rakiet. V ruských štátnych médiách to vyhlásil generálmajor vo výslužbe Nikolaj Plotnikov, ktorý obvinil Londýn z poskytovania kľúčových spravodajských informácií pre útoky na ruské územie.

„Briti poskytujú Ukrajincom presné údaje na navádzanie rakiet. Spolu s Francúzmi nesú priamu zodpovednosť za masívny dronový útok zo 7. mája,“ tvrdil Plotnikov podľa portálu Daily Express.

Londýn ako vojenský nepriateľ

Práve tento májový útok vyvolal v Rusku vášne. Moskva tvrdí, že v priebehu jediného dňa zachytila až 524 bezpilotných lietadiel, no niektoré sa dostali až k vojenským cieľom. Kremeľ to považuje za jasný dôkaz, že Západ – a konkrétne Británia – vedie hybridnú vojnu proti Rusku.

Podľa Plotnikova to znamená jediné: Briti sa stali legitímnym vojenským cieľom. V prípade vypuknutia globálneho konfliktu ich neochráni ani vzdialenosť od bojových zón, ani členstvo v NATO.

Politici pred súd? Ruská paranoja vrcholí

Plotnikov nešetril ani britských a francúzskych politikov. Vyhlásil, že niekdajší premiéri Spojeného kráľovstva by mali čeliť trestnému stíhaniu za to, že podporovali Ukrajinu a „prekazili snahy prezidenta Putina o ovládnutie Ukrajiny“.

„Macron, Liz Trussová, ten rozcuchaný Johnson – všetci by mali byť postavení pred súd,“ vyhlásil Plotnikov so zjavnou nenávisťou v hlase.

Podľa neho má Rusko pripravené viaceré trestné kauzy, ktoré by mali slúžiť ako nástroj pomsty za vojenské a politické aktivity Západu.

Poseidon – nočná mora z hlbín

K diskusii sa pridal aj televízny moderátor a hlavný propagandista Kremľa Vladimir Solovjov, ktorý zašiel ešte ďalej. Navrhol zničiť Britániu podvodnými jadrovými dronmi Poseidon – obávanými zbraňami, ktoré majú schopnosť spôsobiť rádioaktívne tsunami.

„Ten deň príde. A bude to možné,“ odpovedal mu Plotnikov bez zaváhania.