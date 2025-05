Desivý hlas z Moskvy: Zničíme svet, aj opakovane! Ostrý Útok proti Trumpovi

Vladimir Solovjov sa opäť v televízii vyhrážal Západu. (Zdroj: profimedia.sk)

Americký prezident Donald Trump varoval Vladimira Putina, že sa zahráva s ohňom. Reakcia z Moskvy na seba nenechala dlho čakať — a prišla v štýle ruských jadrových strašiakov. Jedna z najhlasnejších hlásnych trúb Kremľa, Vladimir Solovjov, vo svojej televíznej relácii vyhlásila, že Rusko je pripravené nielen na vojnu s NATO, ale aj na opakované zničenie celej planéty.

„Nech si Trump pozrie hroby tých, čo Rusku hrozili!“

Moderátor Solovjov, známy extrémnymi výrokmi a verbálnymi výstrelkami, si vo vysielaní štátnej televízie Rossija 1 nebral servítku pred ústa. Trumpa obvinil z nepochopenia ruskej vojenskej stratégie a varoval pred schopnosťou Moskvy rozpútať globálnu skazu.

„Pri všetkej úcte k Donaldovi Trumpovi — myslím, že tomu nerozumie. Od začiatku sa pripravujeme na vojnu s NATO. A ak si niekto myslí, že Rusko urobí niečo zlé, pripomínam: my môžeme zničiť svet hneď niekoľkokrát,“ vyhlásil Solovjov do kamier.

Ako odpoveď na Trumpovo varovanie, že si Putin „zahráva s ohňom“, Solovjov ešte pritvrdil: „Ak chcete vyhrážať sa Rusku, vezmite si lístok a postavte sa do fronty. Alebo sa rovno pozrite na hroby tých, ktorí to skúšali pred vami. V celej tisícročnej histórii Ruska ich bolo mnoho.“

Trump bije na poplach, Moskva odpovedá jadrovými hrozbami

Donald Trump len pred niekoľkými dňami vyvolal rozruch, keď na svojej sieti Truth Social odkázal, že bez neho by sa Rusku už stali „veľmi zlé veci“. Vyhlásil, že Putin „úplne zošalel“ a zbytočne zabíja civilistov i vojakov na Ukrajine.

„Vždy som mal s Vladimirom Putinom veľmi dobré vzťahy, ale niečo sa s ním stalo. Zbláznil sa! Útočí na ukrajinské mestá raketami a dronmi úplne bez dôvodu,“ napísal Trump.

Solovjov si jeho vyjadrenia vyložil ako priame vyhrážky a okamžite ich otočil do vlastnej rétoriky. Trumpovi odkázal, že mier s Ruskom neprichádza do úvahy a že kto chce hroziť Moskve, ten sa musí pripraviť na dôsledky.

Medvedev priložil poleno do ohňa: „Tretia svetová vojna je tá naozaj zlá vec“

Do slovnej prestrelky sa zapojil aj bývalý ruský prezident a súčasný radikálny hlas režimu Dmitrij Medvedev. Ten Trumpovi ironicky odkázal, že ak hovorí o „veľmi zlých veciach“, mal by si uvedomiť, čo to v skutočnosti znamená. „Poznám iba jednu naozaj zlú vec — tretiu svetovú vojnu. Dúfam, že to Trump chápe!“ napísal Medvedev.

Solovjov pravidelne vyzýva na útoky na NATO

Solovjov nie je v ruských médiách žiadnym neznámym človekom. Jeho relácia je preplnená agresívnou rétorikou a apokalyptickými fantáziami. Opakovane volá po útokoch na krajiny NATO — a to nielen konvenčnými zbraňami, ale aj jadrovými.

V minulosti napríklad tvrdil, že Rusko by sa nemalo hanbiť za imperializmus, ale skôr za to, že ho nemá dosť. „Sme veľká ríša a mali by sme sa podľa toho aj správať!“ zvolal kedysi vo vysielaní.

Solovjovova relácia je aj napriek jej extrémnosti sledovaná nielen v Rusku, ale aj na Západe. Analytici ju vnímajú ako okno do propagandistickej kuchyne Kremľa — miesto, kde sa vari to, čo má ruský občan prehĺtať ako oficiálnu pravdu.