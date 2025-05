Srbsko je naďalej odhodlané vstúpiť do EÚ, uviedol prezident Aleksandar Vučič

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BELEHRAD - Srbsko je aj naďalej odhodlané vstúpiť do Európskej únie, vyjednávať s ňou a urýchliť začlenenie do bloku. Podľa agentúry Reuters to dnes povedal srbský prezident Aleksandar Vučič na stretnutí s predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Na Vučiča sa pritom zniesla kritika Západu za jeho nedávnu návštevu Ruska.