Vyhlásenie termínu volieb som nezdržiaval: Budem chcieť korektnú kampaň, uviedol Pavel

Petr Pavel odpovedá na otázky novinárov pri príchode do svojho volebného štábu v Prahe (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

PRAHA - Český prezident Petr Pavel sa bude snažiť o to, aby kampaň pred voľbami do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktorých termín určil na 4. a 5. októbra, bola korektná. Povedal to v utorok, keď reagoval na komentáre politikov či analytikov o vyhlásení termínu. Zároveň sa ohradil voči tomu, že by oznámenie dátumu zdržiaval. Bolo to podľa jeho slov v súlade so zvyklosťami.

Skorší termín

Voľby by sa podľa Pavla mali plánovať tak, aby ich termín bol skorší než pri predchádzajúcich. „To znamená, že sa vždy posúvame bližšie k prázdninám. Tentokrát ten najneskorší termín vychádzal práve na prvý októbrový víkend a vzhľadom na to, že ten predchádzajúci je svätováclavská sobota a oslavy, pre všetkých starostov by to bolo veľmi komplikované robiť to v tomto termíne. A posúvať to ešte bližšie k prázdninám som skutočne nechcel,“ vysvetlil výber dátumu prezident.

Dodal, že sa bude snažiť o to, aby politická kampaň nebola nekorektná. „To, že bude ostrá, je v poriadku. To, že spolu politici a politické strany súperia a predkladajú svoje návrhy, je úplne v poriadku. Ale nemala by sa niesť v duchu urážok, prekrúcania reality, prípadne lží, pretože taká kampaň ľudí len otrávi a my by sme mali chcieť, aby k voľbám chodilo čo najviac ľudí,“ povedal Pavel. Ľudia by podľa neho mali k voľbám chodiť preto, že chcú dať prednosť tým myšlienkam, ktoré sú pre nich tie najlepšie, a nie tomu, kto urazí najviac svojich súperov a oponentov.

Termín volieb oznámila Pavlova kancelária v utorok dopoludnia. Po formálnej stránke budú voľby vyhlásené, keď bude rozhodnutie prezidenta publikované v Zbierke zákonov a medzinárodných zmlúv. Niektorí českí politickí analytici považujú oznámenie za oneskorené, podľa iných na tom nezáleží, pretože predvolebná kampaň sa už aj tak rozbehla.